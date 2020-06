Brandenburg/H

„Es gibt einen regelrechten Fahrradboom“, weiß Antje Aurich-Haider, Geschäftsführerin des ADFC-Landesverbandes Brandenburg. Die Menschen, so hat es der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club festgestellt, haben das Vehikel in der Corona-Krise noch einmal verstärkt für sich entdeckt.

Die neue Liebe zum Drahtesel hat verschiedene Gründe. Weil die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln die Menschen abschreckt, nutzen sie vermehrt das Rad für den Arbeitsweg. Oder sie radeln, weil sie während des Lockdowns Bewegung an der frischen Luft brauchten. Und nicht zuletzt entdecken bei unsicheren Reiseverhältnissen immer mehr Menschen Aktivurlaub in Deutschland als Alternative für sich.

Werkstätten am Limit

Was das nach sich zieht: Einen Ansturm auf die Fahrradgeschäfte. Die Leute wollten Fahrräder kaufen. „Alles. Hauptsache, es hat zwei Räder und bewegt sich“, schildert Steffen Teichmann von Velo in der Gerostraße. Doch so einfach ist es nicht, zum neuen Drahtesel zu gelangen. Denn die Herstellerfirmen können nicht mehr liefern, weiß der Fachmann. „Es geht nicht mehr danach, was der Kunde will“, sagt er. Soll heißen: Wer sofort ein Rad haben möchte, muss das nehmen, was noch im Laden zu finden ist – oder lange auf die Lieferung warten.

Doch nicht nur die Nachfrage im Verkauf steigt enorm. Auch die Werkstatt platzt aus allen Nähten, macht Steffen Teichmann klar. „Kurz vor Ostern ging das los“, schildert er. „Es fahren wieder Leute, die 20 Jahre ihre Räder im Schuppen stehen hatten“, erzählt Teichmann. Bei all den Reparaturaufträgen, so schildert er, „sind wir an unsere Grenzen gestoßen“.

In Berlin kenne er Läden, in denen keine Fahrräder mehr zu Reparatur angenommen werden, so Teichmann. In Brandenburg reagieren Händler – wie etwa Fahrrad-Fritze in Plaue – mit verkürzten Öffnungszeiten auf die hohe Auslastung. Das ist auf der Internetseite des Geschäftes zu lesen.

Antje Aurich-Haider, Geschäftsführerin des ADFC-Landesverbandes Brandenburg. Quelle: privat

Oder sie raten, wie Velo-Inhaber Teichmann, von Spontanbesuchen ab. Reparaturen gehen am besten mit Termin – und dauern wesentlich länger, als gewohnt. „Wir tun unser Möglichstes, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Mehr als Arbeiten geht nicht“, meint Teichmann. Die Hütte steht so voll, dass er selbst ohne neue Aufträge 14 Tage bräuchte, um alles abzuarbeiten, schätzt der Radprofi.

ADFC befürchtet mehr Radunfälle

Er bittet um Verständnis, dass die Reparaturen eben nicht in ein paar Stunden erledigt sind, sondern Tage dauern. „Wir wollen trotzdem gute Arbeit liefern und nicht, dass Unfälle passieren, weil der Lenker nicht fest angezogen ist“, macht Teichmann klar.

ADFC-Geschäftsführerin Aurich-Haider fürchtet tatsächlich einen Anstieg der Verkehrsunfälle. Nach internen Auswertungen des ADFC haben die Fahrradunfälle seit dem Corona-Lockdown im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Allerdings nicht wegen schlampiger Reparaturen, sondern, weil mit Zunahme der Drahtesel auf Brandenburgs Straßen die Versäumnisse bei der Radwegeplanung deutlich werden. „Jetzt kommen die ganzen Mängel hoch“, sagt sie.

„Auf den Landstraßen ist es unglaublich gefährlich“, schildert die Fachfrau. „Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, steigt der Puls.“

Rad als Verkehrsmittel der Wahl

Brandenburgs Regierung hat das Thema bisher eher stiefmütterlich behandelt, macht der ADFC klar. Die Infrastruktur wird nach Auffassung des Clubs noch immer für den Autoverkehr optimiert. Kreuzungen würden nach der Kfz-Menge geplant, der meiste Platz für die Autos eingeräumt. Radwege sind zudem selten gut in Schuss, bergen Sturzgefahren. Das gilt es zu ändern. „Es ist allerhöchste Zeit, dass etwas getan wird. Wir fordern, dass das Fahrradfahren so sicher und komfortabel wird, wie Autofahren“, so Aurich-Haider.

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit setzt sich der Club noch für eine weitere Sache ein: Dass die praktischen Fahrprüfungen für Viertklässler im Rahmen der Verkehrserziehung spätestens im Herbst nachgeholt werden. Normalerweise finden diese im Sommer statt. Das ging auf Grund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in diesem Jahr nicht. „Unsere große Sorge ist, dass die Prüfungen ganz ausfallen“, sagt Aurich-Haider. Dabei nimmt das Fahrrad gerade für Kinder und Jugendliche als Fortbewegungsmittel noch einmal eine ganz andere Bedeutung ein, ist ihr klar.

Trotz all dieser Herausforderungen freut sich die Fahrradclub-Geschäftsführerin sehr über den Fahrradboom. „Wir wünschen uns, dass das dauerhaft so bleibt“, sagt sie. Denn: „Für uns ist das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl.“

Von Antje Preuschoff