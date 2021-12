Jeserig/Golzow

“Dann bitte ihre Impfnachweise!“ Franz Herbert Schäfer geht von Tisch zu Tisch und lässt sich von jedem Abgeordneten belegen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Für den Vorsitzenden der Gemeindevertreterversammlung von Groß Kreutz (Havel) eine einmalige Formalie, die es so noch nicht gegeben hat. Fast alle Volksvertreter zücken ihr Handy und präsentieren dem Vorsteher ihren Cov-Pass. Andere können eine negative Testung glaubhaft machen. Noch im Saal der Jeseriger Schülerspeisung musste sich die einzige Besucherin der öffentlichen Sitzung einem Schnelltest unterziehen – ebenfalls negativ. Zuletzt präsentierte Schäfer selbst der stellvertretenden Bürgermeisterin Katrin Steuer sein digitales Impfzertifikat.

Über 3G-Regel abgestimmt

Im Vorfeld hatte Schäfer wegen der angespannten Corona-Lage über die Anwendung der 3G-Regel abstimmen lassen. Niemand hatte etwas dagegen. „Wir leben in einer aufregenden Zeit. Deshalb sollten wir uns bemühen, die Sitzung zügig abzuarbeiten“, sagte Schäfer, der die wichtige Versammlung leitete. Die kommunale Selbstverwaltung bleibt in der so genannten vierten Welle ein hohes Gut. Die Eindämmungsverordnung des Gesetzgebers lässt deshalb Präsenzsitzungen der Kommunalparlamente auch in der Coronazeit durchaus zu. Von dieser Möglichkeit machen die meisten Volksvertretungen rund um Brandenburg Gebrauch, um die öffentliche Mitbestimmung durch die Einwohner zu wahren – wenn auch mit eingeschränkten Besucherzahlen, Abständen und Nachweispflicht.

Haushaltsplan beschlossen

Aus persönlichen Gründen musste Bürgermeister Reth Kalsow seine Teilnahme an der Gemeindevertretersitzung kurzfristig absagen. Weil alle Vorlagen bereits in den Fachausschüssen und Ortsbeiräten ausgiebig behandelt wurden, konnten unter anderem der Hauhaltsplan 2022 sowie die neue Richtlinie zur Vergabe von kommunalen Baugrundstücken den Gemeinderat ohne große Debatte passieren. Die nächste und letzte Präsenzsitzung der Gemeindevertreter von Groß Kreutz (Havel) in diesem Jahr findet am 7. Dezember statt.

Corona-Tests in Jeserig

Als Service für die Bürger in Groß Kreutz (Havel) bieten der Arbeiter-Samariter-Bund und die Kommune jeden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr kostenlose Corona-Tests im Dorfgemeinschaftshaus Jeserig an. Es handelt sich um Schnelltests, deren Ergebnis 15 Minuten nach der Testung vorliegt. Ein Personaldokument ist mitzubringen. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich im Gemeindegebiet mit acht Ortsteilen über 370 Personen mit Covid-19 infiziert. Mit Stand 30. November gab es 52 Infizierte. 50 Personen befinden sich in Quarantäne.

In Golzow tagen die Gemeindevertreter mit Maske. Nur wer spricht, darf den Mund-Nase-Schutz absetzen. Hier Amtsdirektor Marko Köhler. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch im Amt Brück hält die Kommunalpolitik an Präsenzveranstaltungen in Pandemiezeiten fest. „Wir sind technisch nicht in der Lage Live-Übertragungen in einen gesonderten Raum für Bürger zu übertragen. Deshalb setzen wir weiter auf die klassische öffentliche Sitzung unter Einhaltung strenger Hygieneregeln mit Abstand und Kontaktlisten“, sagte Verwaltungschef Marko Köhler den Golzower Gemeindevertretern bei ihrer Versammlung am Dienstagabend im Bürgerhaus. 3G spielte keine Rolle. Dafür trugen alle Abgeordneten und Besucher während der gesamten Sitzung ihren Mund-Nase-Schutz. „Nur wer spricht, darf die Maske abnehmen“, so Bürgermeister Ralf Werner.

Brücker Mitarbeiter genesen

Ein positive Nachricht konnte Amtsdirektor Köhler den Golzower Abgeordneten von der Corona-Front überbringen. Alle zehn Mitarbeiter in der Brücker Verwaltung, die sich infiziert hatten, sind inzwischen wieder im Dienst. „Einige waren trotz Impfung vier Wochen krankgeschrieben“, so Köhler. Das Amt Brück mit seinen sechs Gemeinden verzeichnet bislang über 530 Corona-Fälle. Aktuell sind 83 Personen infiziert. Außer im Bürgerservice kann die Amtsverwaltung in Brück nur nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Zahlreiche Mitarbeiter sind im Homeoffice tätig. Corona-Testzentren gibt es mittwochs von 9.30 bis 14 Uhr im neues Sitzungssaal in Brück sowie freitags von 9.30 bis 14 Uhr im Gemeindehaus Borkheide.

Von Frank Bürstenbinder