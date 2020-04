Corona-Maßnahmen gelockert: Brandenburgs Händler bereiten sich auf die Öffnung vor

Brandenburg/H

Noch ist es ruhig hinter vielen verschlossenen Türen der Innenstadt. Nur ab und an lässt sich am Montag in der Fußgängerzone ein Händler ausmachen, der sein Geschäft auf Mittwoch vorbereitet. Denn dann dürfen Läden bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und solche, die auf diese Größe reduzieren, wieder öffnen – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen.

Freude und Besonnenheit bei den Händlern

„Die Händler freuen sich, dass sie wieder öffnen dürfen“, hat Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft ( STG), festgestellt. Riesige Aufregung gäbe es deswegen allerdings nicht. „Die Brandenburger gehen besonnen damit um“, sagt Krüger.

Anzeige

Ab und an gäbe es Unsicherheiten, auf welche Art denn die Sicherheitsauflagen erfüllt werden sollen. Zum Beispiel fragen einige Händler an, wie viele Menschen denn nun in ihr Geschäft kommen dürfen. „Wenn jemand sehr unsicher ist, dann raten wir zum Einzeleintritt“, sagt der STG-Chef dazu.

Weitere MAZ+ Artikel

Grundsätzlich kennen die Händler ihre Läden aber immer noch am besten, weiß Thomas Krüger. „Ich habe den Eindruck, dass die meisten wissen, wie sie damit umgehen sollen.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Masken und Handschuhe werden wohl Standard

Bei EP Lindau in der Steinstraße sind am Montag bereits Vorbereitungen zu beobachten gewesen. Inhaber Marco Lindau hat unter anderem einen Desinfektionsständer für die Kunden am Eingang installiert, den er selbst gebaut hat. Ein Hinweisschild mit Verhaltensregeln oder aufgeklebte Abstandsmarker gibt es ebenso wie einen Spuckschutz an der Kasse. Die Berater, so Lindau, werden zudem mit Mundschutz ausgestattet.

Britta Damaske darf ihre Parfümerie wieder öffnen. Quelle: Rüdiger Böhme

Gesichtsmasken sowie Handschuhe hält auch Britta Damaske von der gleichnamigen Parfümerie für ihre Mitarbeiter und sich bereit. Um Abstandsregeln macht sich die Inhaberin des Ladens in der Hauptstraße erst einmal keine Sorgen. So viele Kunden seien selten zeitgleich im Geschäft. Zumal ihr Kosmetikstudio noch dicht bleiben muss.

In der Sankt Annen Galerie gehen ebenfalls diverse Geschäfte an den Start. „Wir gehen aktuell davon aus, dass zirka 80 Prozent der Shops ab Mittwoch wieder öffnen werden“, sagt Centermanagerin Katja Mehlhase. „Die restlichen Shops werden nach und nach, sobald alle Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Mietfläche umgesetzt wurden, auch wieder öffnen.“ Ausgenommen seien davon Friseur, Nagelstudio sowie die Gastronomie, die nur einen To-Go-Service anbietet.

Einbahnstraßenregelung im Center

Seitens des Centers sind zudem Verhaltensempfehlungen für die Mieter ausgesprochen worden, die denen in der übrigen Innenstadt gleichen. An Eingängen und auf Wegen des Centers werden ebenfalls Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Unter anderem wird es eine Art Einbahnstraßenregelung geben, um den Abstand zu wahren. Die entsprechenden Pfeile werden am Dienstag geklebt.

„Wir appellieren an Jeden, sich unbedingt daran zu halten“, sagt Katja Mehlhase. Um das zu überprüfen, wird verstärkt Sicherheitspersonal eingesetzt, teilt sie mit. „An den Eingängen wird es einen Bereich geben, an denen unsere Kunden sich die Hände desinfizieren können und bei Bedarf Einmalhandschuhe erhalten“, so die Centermanagerin. Zusätzlich werden die Reinigungsintervalle, etwa an Handläufen, Türöffnern oder Aufzügen nochmals erhöht. „Wir hoffen auf das Verständnis und die Vernunft unserer Kunden und freuen uns dennoch, dass wir den Geschäftsbetrieb wieder eröffnen dürfen“, sagt Mehlhase mit Blick auf Mittwoch.

Kundenansturm wird nicht erwartet

Von einem Ansturm auf die Geschäfte scheinen die Einzelhändler in der Innenstadt allerdings nicht auszugehen. „Wir rechnen mit einem verhaltenen Auftakt“, sagt STG-Chef Thomas Krüger.

Antje Talarek von „Vom Fass“ in der Haupstraße freut sich, wenn wieder mehr in der Fußgängerzone los ist. Quelle: Rüdiger Böhme

Allerdings ist auch ein wenig mehr Leben schon ein deutlicher Fortschritt, findet Antje Talarek. Sie hatte eine Woche vor dem Lockdown ihren Laden „Vom Fass“ in der Hauptstraße eröffnet. Nach kurzer „Zwangspause“ durfte sie mit dem Angebot von Essigen, Ölen, Säften und Co. kurz vor Ostern wieder aufmachen. Allerdings sei seitdem nur wenig in der Fußgängerzone los gewesen. Daher freut sich Talarek, dass viele umliegende Geschäfte nun öffnen können. „Ich hoffe wirklich, dass dann wieder mehr Menschen unterwegs sind“, sagt sie.

Von Antje Preuschoff und Rüdiger Böhme