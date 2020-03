Brandenburg/H

Oberbürgermeister Steffen Scheller begrüßt die Festlegungen der Bundesregierung und Bundesländer zur Corona-Krise. Die Maßnahmen wurden am Sonntagabend in Berlin vorgestellt.

„Als Oberbürgermeister habe ich mich seit letzter Woche sehr intensiv mit Appellen zur Kontaktreduzierung an die Brandenburgerinnen und Brandenburger gewandt. Ich bin dankbar für die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die den Ernst der Lage erkannt haben und sich an die Festlegungen halten“, sagte Scheller am Sonntagabend.

Zu dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt gegebenen Maßnahmenpaket erklärt Scheller: „Ich weiß, dass diese Umstellungen für uns alle eine große Herausforderung sind und auch schmerzhaft, wenn wir zum Beispiel Abstand insbesondere von den Großeltern halten“, so Scheller weiter.

Der Oberbürgermeister will die Durchsetzung der Maßnahmen wie das weitgehende Kontaktverbot konsequent überwachen: „Wir als Stadt werden mit unserem Ordnungsamt, weiteren Mitarbeitern und in örtlicher Zusammenarbeit mit der Polizei alles in unserer Kraft stehende tun, um diese Maßnahmen vor Ort durchzusetzen.“

Von MAZ