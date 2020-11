Brandenburg/H

Andere Statistiken einmal auf den Kopf gestellt. In einem aktuellen Ranking – saloppe Übersetzung: Hitparade – belegt Brandenburg an der Havel wieder einmal einen hinteren Platz. Doch diesmal ist es anders als sonst: In der Schlussgruppe zu sein ist gut.

Es bleibt dabei. Die Zahl der Coronafälle in Brandenburg an der Havel ist zwar wie überall in Deutschland seit Oktober extrem gestiegen.

Doch verglichen mit den anderen kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland kommt die Stadt bisher noch relativ glimpflich davon.

Statistik mit 401 Städten und Kreisen

as gemeinnützige „Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe“ hat in diesen Tagen eine aktualisierte Liste aufgestellt aller 401 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland und dabei die bisher gemeldeten laborbestätigten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner zum Maßstab genommen.

Die Deutschland-Tabelle zeichnet die Entwicklung in allen Städten und Kreisen im Zweiwochenrhythmus seit dem 12. September nach. Letzter Erfassungstag ist aktuell der 21. November.

Für Brandenburg an der Havel weist diese Statistik einen Anstieg von 98,4 Covid-19-Fällen am 12. September auf 422,5 Fälle am 21. November aus.

360 Regionen ungünstiger

Zwischen dem 7. und 21. November meldet das genannte Institut für Brandenburg an der Havel eine Inzidenz von 144,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern aus.

Nur 40 kreisfreie Städte und Landkreise in ganz Deutschland haben einen günstigeren Wert. Die übrigen 360 einen schlechteren.

So ähnlich war es auch in all den Wochen zuvor. 40 bis 50 Städte und Kreise standen dieser Statistik zufolge besser da als Brandenburg an der Havel, alle anderen schlechter.

Vergleich zum Juni

Im Land Brandenburg ist der für das Havelland ermittelte Inzidenzwert mit dem von Brandenburg an der Havel vergleichbar. In den anderen Regionen im Bundesland ist die Lage noch schwieriger.

Im Juni hatte das Bremer Institut schon einmal einen Deutschlandvergleich zu Covid-19 gestartet. Am Stichdatum 26. Juni hatte Brandenburg an der Havel nach amtlichen Erkenntnissen 65 Corona-Fälle gezählt. Seinerzeit stand die Stadt besser da als rund 60 andere Städte und Kreise in Deutschland.

Von Jürgen Lauterbach