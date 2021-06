Coronatests in Horten – Werden sie überhaupt noch gebraucht? 

Brandenburg/H

Noch vor ein paar Wochen wurde getestet, was das Zeug hält. Jetzt wird die Liste der Orte, an denen man einen negativen Corona-Test braucht, langsam kürzer. Nur wer ein Kino, Theater, Schwimmbad oder Restaurant von innen besucht, braucht mittlerweile noch einen Test. Und auch in Schulen wird weiterhin getestet. Freiwillig hingegen bleibt das Testen für Kita- und Hortkinder.

Damit die Eltern auch über die Sommerferien an Tests kommen, hat das Land Brandenburg rund 660.800 Testkits an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Brandenburg verteilt. Auch in den Sommerferien sollen Struktur und Angebote der Kindertagesbetreuung – wie Hortbetrieb – gesichert werden, sagte Jugendministerin Britta Ernst (SPD). Freiwillige Selbsttests seien eine gute Möglichkeit zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Aber welches Infektionsgeschehen? Die Inzidenzen sinken seit Wochen, in Brandenburg an der Havel lag die Inzidenz am Montag bei 4,2.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Warum soll ich mein Kind noch testen?“

„Umso mehr das normale Leben wieder zurückkehrt, desto mehr Menschen fragen sich: Wieso soll ich mein Kind noch testen?“, beobachtet Andreas Griebe, DRK-Chef in Brandenburg. Das DRK betreibt mehrere Hortgruppen in der Havelstadt. Griebel glaubt, dass die Testbereitschaft immer mehr sinken wird. Das zeichnet sich jetzt schon in den Testzentren ab. Deshalb reagiert das DRK: Am nächsten Montag, 21. Juni, schließt das Zentrum in der Sporthalle am Marienberg.

Die Teststrategie für die Horte während der Sommerferien wurde sicherlich noch zu einer Zeit beschlossen, in der die Inzidenzen viel höher lagen, vermutet Griebel. „Und wer weiß, ob wir noch eine vierte Welle erleben müssen. Dann haben wir zumindest noch Tests auf Vorrat“, sagt Griebel.

Die ersten Testzentren schließen wieder

Die Lafim-Diakonie betreibt auch zwei Hortgruppen in Brandenburg an der Havel. Die angekündigten Tests werden in den nächsten Tagen abgeholt und dann an die Eltern verteilt, versichert Joachim Damus, Bereichsleiter für die Kitas von Lafim. Auch wenn das Testen freiwillig ist, ist Damus froh über das Angebot. „Ich finde die Tests als präventives Monitoring sehr sinnvoll“, sagt er.

Die Eltern hätten die Teststrategie in den Krippen und Kindergärten anfangs unterschiedliche aufgenommen. „Es gab ein paar, die sich offen dagegen ausgesprochen haben. Aber auch welche, die schon bevor es die Tests überhaupt gab, danach gefragt haben“, sagt Damus. Aber zu Beginn der Teststrategie lagen die Inzidenzen noch deutlich höher. Ob die neuen Tests für die Hortkinder genutzt werden oder sie sich nun in irgendwelchen Schränken Zuhause stapeln werden, kann Damus nicht sagen.

Von Lena Köpsell