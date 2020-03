Brandenburg/H

Die Kurve geht weiter nach oben. In der Stadt Brandenburg an der Havel haben sich jetzt vier weitere Menschen mit dem gefährlichen Corona-Virus infiziert. Das gab Stadtsprecher Jan Penkawa am Dienstagnachmittag bekannt. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle in der Stadt liegt laut Penkawa damit bei insgesamt 21.

Zwei Corona-Patienten im Krankenhaus

Zwei der Infizierten sind demnach so schwer erkrankt, dass sie stationär behandelt werden müssen. Zum Alter der Patienten machte Penkawa keine Angaben. Unklar ist auch, wie und bei wem sich die neuen Patienten angesteckt haben. Bei den ersten Fällen in der Stadt hatte es sich zumeist um Reiserückkehrer aus Österreich und Spanien gehandelt.

Vier Menschen sind wieder gesund

Doch der Stadtsprecher konnte auch positive Nachrichten bekanntgeben. In Brandenburg an der Havel ist bisher niemand der Infizierten gestorben. Und vier Corona-Kranke sind mittlerweile wieder gesund.

Derzeit leben laut Penkawa 54 Einwohner von Brandenburg an der Havel in Quarantäne. Sie sind Corona-Verdachtsfälle oder hatten Kontakt zu einem Kranken.

