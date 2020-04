Brandenburg/H

In der Stadt Brandenburg an der Havel haben sich drei weitere Menschen mit dem gefährlichen Corona-Virus infiziert. Das gab Stadtsprecher Jan Penkawa am Donnerstagnachmittag bekannt. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle in der Stadt liegt damit, Stand Donnerstag, 15 Uhr, bei insgesamt 27.

Weiterhin schreibt Penkawa von 79 Brandenburgern, die sich in Quarantäne befinden, drei Personen sind stationär in Behandlung. Sieben Menschen sind demnach von der Krankheit genesen.

Von MAZ