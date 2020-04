Brandenburg/H

Die Kurve der Corona-Fallzahlen geht weiter steil nach oben. In Brandenburg an der Havel gibt es jetzt zwei weitere laborbestätigte Covid-19-Infektionen. Das gab Rathaussprecher Jan Penkawa am Freitagnachmittag bekannt.

Insgesamt gibt es demnach 29 offiziell ermittelte Corona-Erkrankte in der Stadt. Drei von ihnen werden laut Penkawa im Krankenhaus behandelt. Zu den Umständen der Ansteckungen machte er keine Angaben. Bislang sei im Zusammenhang mit dem gefährlichen Virus noch kein Todesfall in der Stadt zu beklagen, hieß es außerdem.

76 Menschen leben in Quarantäne

Nach Auskunft der Verwaltung müssen derzeit 76 Menschen in Brandenburg an der Havel in Quarantäne leben. Darunter sind auch Verdachtsfälle und Menschen, die mit Corona-Infizierten in Kontakt standen.

Inzwischen nimmt aber auch die Zahl der von Covid-19-Infektionen Genesenen in der Stadt weiter zu. So seien mittlerweile neun Corona-Patienten wieder gesund, heißt es aus dem Rathaus.

Von hms