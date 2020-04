Brandenburg/H

Die Kurve geht jetzt doch weiter nach oben: Die Zahl der Corona-Infektionen wird nun auch in Brandenburg an der Havel wieder größer. Die Stadtverwaltung hat am Mittwochnachmittag drei neue Covid-19-Patienten gemeldet. Damit ist die Statistik auf insgesamt 52 laborbestätigte Fälle angestiegen.

Gleichzeitig ist auch die Zahl der Genesenen wieder größer geworden. Bis zum Mittwoch haben sich insgesamt 34 Brandenburger wieder von ihrer Corona-Infektion erholt.

Nach wie vor ist nach Angaben der Verwaltung kein in der Havelstadt wohnender Corona-Patient bisher an den Folgen dieser gefährlichen Krankheit gestorben. Die zwei kürzlich im städtischen Klinikum gestorbenen Covid-19-Kranken waren in Potsdam-Mittelmark zuhause.

Ärzte und Schwestern im städtischen Klinikum behandeln derzeit 16 mit Covid-19 infizierte Patienten. Von diesen stammen 14 aus dem Umland.

In Quarantäne leben momentan 55 Menschen in Brandenburg an der Havel. Sie sind entweder mit Corona infiziert oder stehen im Verdacht einer Ansteckung.

In Brandenburg an der Havel hatte es seit Ende voriger Woche keine neuen bekanntgewordenen Corona-Fall mehr gegeben. Während in Potsdam-Mittelmark die laborbestätigten Infektionen weiter zunahmen, gab es in der Stadt keine Meldungen.

