Coronavirus: Drei neue Krankheitsfälle in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Das Coronavirus breitet sich aus. Die Zahl der Corona-Patienten wird auch in Brandenburg an der Havel immer größer. Die Stadtverwaltung hat am Freitagmittag drei weitere laborbestätigte Fälle gemeldet.

„Es handelt sich um drei Reiserückkehrer“, erklärt die stellvertretende Amtsärztin Bianka Barm. Zwei von ihnen seien vorher in Tirol gewesen, so Barm. Die dritte Erkrankte sei aus einem Spanienurlaub wiedergekommen.

Kein Zusammenhang der bisherigen Fälle

Wie die Medizinerin weiter mitteilt, hätten sich die jetzt Erkrankten nicht bei den schon gemeldeten Corona-Patienten in der Stadt angesteckt. „Die Fälle stehen in keinem Zusammenhang mit den bisherigen Erkrankungen, wir haben also keinen Fall von einem Fall“, erklärt Bianka Barm.

Erst am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt die zwei jüngsten Corona-Fälle vermeldet. „Die aktuelle Zahl der laborbestätigten Fälle beträgt somit sieben“, so die stellvertretende Amtsärztin.

Von hms