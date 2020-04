Brandenburg/H

Die Zahl der Corona-Fälle ist auch in Brandenburg an der Havel größer geworden. Die Stadtverwaltung hat am Mittwochnachmittag drei neue laborbestätigte Fälle gemeldet. Demnach gibt es jetzt insgesamt 49-Corona-Patienten in der Stadt.

Im Stätischen Klinikum werden derzeit 14 Corona-Patienten behandelt. Zwei von ihnen sind schwer krank. Elf der Patienten stammen aus dem Umland.

Anzeige

Immer auf dem Laufenden Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Nach Angaben der Verwaltung leben derzeit 81 Menschen in Brandenburg an der Havel in Quarantäne. Die Zahl ist im Vergleich zur vorigen Woche deutlich kleiner geworden. Am Mittwochnachmittag vor sieben Tagen waren laut Statistik noch 98 Menschen in häuslicher Isolation.

Weitere MAZ+ Artikel

Inzwischen wächst auch die Zahl der genesenen Corona-Patienten. Mittlerweile haben sich 24 Brandenburger von der Covid-19-Infektion erholt, teilt die Verwaltung mit.

Von hms