Das Coronavirus breitet sich nun auch in Brandenburg an der Havel immer schneller aus. Die Stadtverwaltung hat jetzt einen dritten bestätigten Fall gemeldet. Bei dem Kranken handelt es sich demnach um den 47 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend als Verdachtsfall gemeldet worden war. Das erklärte Amtsärztin Tatjana Wegert am Donnerstagvormittag.

Der Kranke ist Rückkehrer aus Österreich

Der Mann ist demnach ebenfalls ein Reiserückkehrer aus Österreich. Er sei „nunmehr im Bestätigungstest (akkreditierter Test) positiv und damit der dritte Fall in der Stadt Brandenburg an der Havel“, berichtet die Medizinerin. „Er befindet sich in häuslicher Absonderung“, so Wegert.

Zweiter Fall am Mittwochnachmittag bestätigt

Erst am Mittwochabend hatte die Amtsärztin den zweiten bestätigten Corona-Fall in Brandenburg an der Havel bekanntgegeben. Der Kranke ist nach Angaben von Tatjana Wegert ein 31 Jahre alter Mann, der gemeinsam mit anderen im österreichischen Sölden ( Tirol) zum Skifahren war.

Zwei 31-Jährige bereits erkrankt

Er ist laut Wegert der Reisebegleiter des ersten offizielle bestätigten Corona-Kranken in Brandenburg an der Havel. Der ebenfalls 31 Jahre alte Mann hatte sich am Freitagabend voriger Woche mit Krankheitssymptomen in der Rettungsstelle des Städtischen Klinikums gemeldet.

Zweiter Verdachtsfall erst am Dienstagabend

Erst am Dienstagabend hatte die Amtsärztin einen neuen Verdachtsfall in Brandenburg an der Havel bekanntgeben. Das Testergebnis liegt bislang offenbar noch nicht vor.

