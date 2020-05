Brandenburg/H

Die Corona-Kurve geht jetzt auch in Brandenburg an der Havel wieder nach oben. In der Stadt gibt es einen weiteren laborbestätigten Fall. Das geht aus der am Donnerstagnachmittag von der Verwaltung veröffentlichten Statistik hervor.

Insgesamt 60 Fälle bestätigt

Die Gesamtzahl der bekannten Covid-19-Infektionen ist damit auf 60 angewachsen. Acht Corona-Patienten sind zur stationären Behandlung im städtischen Klinikum untergebracht. Von ihnen sind sechs im Umland gemeldet.

48 Menschen in Quarantäne

Gleichzeitig sind inzwischen 48 Infizierte von der Krankheit genesen. Ebenfalls 48 Menschen müssen derzeit in Brandeburg an der Havel in häuslicher Quarantäne leben.

Der am Donnerstag bekannt gewordene neue Corona-Fall ist die erste Neuinfektion in der Stadt seit mehreren Tagen.

