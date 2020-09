Coronavirus: Ein neuer bestätigter Fall in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Es gibt einen neuen Fall einer Coronavirus-Infektion in Brandenburg an der Havel. Das gab die Verwaltung am Donnerstag bekannt.

Demnach hat sich eine 71 Jahre alte Frau infiziert. Wie es heißt, klagt die Seniorin seit einer Woche über Erkältungssymptome. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Isolation. Die engen Kontaktpersonen seien ermittelt worden, schreibt die Stadt. Auch sie befinden sich in Quarantäne.

73 Infizierte seit Beginn der Statistik

Mit dem jüngsten Fall ist die seit März dieses Jahres geführte Statistik auf insgesamt 73 bestätigte Corona-Fälle in Brandenburg an der Havel angewachsen.

69 Infizierte sind nach Verwaltungsangaben inzwischen wieder genesen. 24 Menschen müssen aktuell in Quarantäne leben. Ein Corona-Patient ist bisher in Brandenburg an der Havel gestorben.

Von Philip Rißling