Coronavirus: Gefährliche Mutanten erreichen Brandenburg/Havel – acht Fälle nachgewiesen

Brandenburg/H

Muss sich Brandenburg an der Havel auf eine neue Corona-Welle einstellen? Die gefährlichen Mutanten des Coronavirus haben nun auch die Havelstadt erreicht. Das teilte die Verwaltung am Freitagnachmittag mit.

Demnach haben Tests in acht Fällen Infektionen mit mutierten Coronaviren ergeben. Die Proben seien zwischen dem 15. und dem 17. Februar genommen worden, heißt es in einer Erklärung aus dem Rathaus. „Welche Mutation konkret vorliegt, wird dann in einem Labor, das für die spezielle Genom-Sequenzierung zugelassen ist, ermittelt“, erklärte Rathaussprecher Jan Penkawa. Diese Nachweise seien in der Stadt nicht möglich.

Mutanten sind ansteckender

Die mutierten Coronaviren sind nach Angaben von Forschern deutlich ansteckender als Sars-CoV-2.

Völlig unklar ist nach Angaben der Verwaltung momentan noch, wo sich die infizierten Brandenburger mit den Corona-Mutanten angesteckt haben. „Diese lassen sich derzeit keiner Einrichtung zuordnen, sie entspringen einem jeweiligen Einzelgeschehen“, teilte die Verwaltung weiter mit.

Gesundheitsamt prüft strengere Regeln

Das Gesundheitsamt der Stadt möchte nun laut Mitteilung prüfen, wie hoch die Ansteckungsgefahr für die Kontaktpersonen ist und ob es strengere Regeln für die Betroffenen erlässt. Das betreffe das Tragen von medizinischen Masken, größere Abstände und die Dauer von Kontakten. „Das entspricht der größeren Ansteckungsgefahr durch die Mutation“, heißt es in der Erklärung.

Zu den nachgewiesenen Infektionen mit mutierten Corona-Viren meldete die Stadt am Freitag insgesamt 16 neue Ansteckungsfälle mit Sars-CoV-2.

Von hms