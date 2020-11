Brandenburg/H

Das Coronavirus verbreitet sich nun auch in Brandenburg an der Havel immer mehr in Kindergärten und Schulen. In der Kita Nordmännchen haben sich zwei Erzieher mit dem gefährlichen Erreger angesteckt. Und in der Oberschule Nord ist eine Lehrerin positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mit.

„Infolge der Kontaktermittlung werden für die Kita-Gruppe sowie weitere Lehrer und die Klassen 7a und b der Oberschule Nord Quarantänen angeordnet“, erklärte Rathaussprecher Jan Penkawa.

Nach zuverlässigen MAZ-Informationen ist allerdings nicht die komplette Klasse 7a betroffen, sondern nur die Mädchen dieser Klasse. Das hängt mit Unterricht zusammen, an dem nur die Mädchen teilgenommen haben mit entsprechenden Kontakten.

Die Betreffenden müssten nun in häuslicher Isolation bleiben. Wie viele Menschen das genau sind, ist momentan noch unklar.

Vorerst keine weiteren Fälle in St. Benedikt bestätigt

Derweil gibt es laut Verwaltung eine teilweise Entwarnung für das Seniorenzentrum Sankt Benedikt in Brandenburg an der Havel. Nach zwei am Donnerstag bekanntgewordenen Corona-Fällen hatten sich etliche Bewohner und Betreuer ebenfalls auf das Virus untersuchen lassen müssen. Die Tests hätten sich bisher als negativ erwiesen, teilte der Verwaltungssprecher mit. Zwei Untersuchungsergebnisse würden indessen noch ausstehen.

Unklar ist im Augenblick noch der aktuelle Inzidenzwert für diesen Freitag. Das Gesundheitsamt der Stadt gibt die neuen Zahlen erst gegen Abend bekannt. Am Donnerstag war der Wert wegen der 28 laborbestätigten neuen Coronafälle auf 96,97 gestiegen. Das entspricht 70 Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen.

