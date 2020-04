Coronavirus: Kein neuer Fall in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel hat sich die Verbreitung des gefährlichen Corona-Virus offenbar verlangsamt. Es gibt auch zu Wochenbeginn keinen bekanntgewordenen neuen Fall. Das geht aus der aktuellen Statistik des Rathauses hervor. Die Stadtverwaltung hat diese am Montagnachmittag veröffentlich.

Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Inizierten beträgt demnach weiter 49.

Anzeige

Gleichzeitig erholen sich immer mehr Corona-Patienten in der Stadt von dieser gefährlichen Viruskrankheit. Die Zahl der Genesenen ist mittlerweile auf 31 angewachsen.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel liegen derzeit 16 Corona-Patienten. Von ihnen stammen 15 aus dem Umland.

Immer auf dem Laufenden Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Bislang ist nach Verwaltungsangaben auch kein in Brandenburg an der Havel gemeldeter Corona-Patient an den Folgen dieser Infektion gestorben.

Derzeit leben im Brandenburger Stadtgebiet 63 Menschen in Quarantäne. Zum Ende der vergangenen Woche mussten sich noch 72 Einwohner in häuslicher Isolation aufhalten.

Lesen Sie auch:

Von hms