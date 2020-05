Coronavirus gestoppt: Kein neuer Fall in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

In der Stadt Brandenburg an der Havel breitet sich das Coronavirus im Augenblick offenbar nicht mehr aus. Seit knapp zwei Wochen gibt es keine laborbestätigten Neuinfektionen mehr. Das geht aus der am Dienstagnachmittag veröffentlichten aktuellen Statistik der Stadtverwaltung hervor.

Nur noch ein Covid-19-Patient in der Stadt

Demnach gibt es weiter insgesamt 60 laborbestätigte Fälle von Corona-Infektionen. Von den angegebenen Patienten haben sich 59 bereits wieder von ihrer Krankheit erholt. Das bedeutet momentan lediglich noch einen Covid-19-Kranken in der Havelstadt.

Anzeige

18 Menschen in Quarantäne

Nach Angaben der Verwaltung ist der Patient in stationärer Behandlung im städtischen Klinikum. Zudem seien 18 Menschen in häuslicher Quarantäne, hieß es.

Weitere MAZ+ Artikel

Immer auf dem Laufenden Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Bisher ist laut Statistik kein in Brandenburg an der Havel gemeldeter Corona-Patient an den Folgen der gefährlichen Viruserkrankung gestorben.

Letzter Anstieg am 7. Mai 2020

Den letzten Anstieg der Coronakurve in Brandenburg an der Havel hatte es am 7. Mai dieses Jahres gegeben. Damals war der Wert um einen Fall auf die jetzt bekannten 60 Fälle gewachsen.

Der erste Corona-Fall in Brandenburg an der Havel war am 15. März dieses Jahres bestätigt worden. Der erste Patient in der Stadt hatte sich vermutlich im österreichischen Tirol mit dem gefährlichen Virus infiziert.

Lesen Sie auch

Von hms