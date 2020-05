Brandenburg/H

Ist die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus in Brandenburg an der Havel vorerst gestoppt? Es gibt derzeit keinen Anstieg der Fallzahlen in der Stadt. Das geht aus der am Mittwochnachmittag von der Verwaltung veröffentlichten neuen Statistik hervor.

Demnach sind momentan 59 laborbestätigte Corona-Infizierte in der Havelstadt bekannt. Dieser Wert ist seit fünf Tagen unverändert. Zuletzt war die Zahl am Freitag nur innerhalb von 24 Stunden um zwei Patienten angestiegen.

Aktuell gibt es laut Statistik der Verwaltung 47 Menschen in Brandenburg an der Havel, die in Quarantäne leben müssen.

Acht Corona-Patienten liegen derzeit im städtischen Klinikum. Sechs von ihnen sind im Umland zuhause.

Immer größer wird unterdessen die Zahl der Genesenen. Inzwischen sind insgesamt 47 Corona-Patienten wieder gesundet.

