Coronavirus: Neuer Fall in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Das Coronavirus verbreitet sich nun auch in Brandenburg an der Havel wieder. In der Stadt gibt es nach Wochen wieder eine neue Infektion mit dem gefährlichen Erreger SARS-CoV-2. Das gab die Verwaltung am Donnerstagnachmittag bekannt.

Demnach hat sich ein 21-Jähriger Brandenburger mit dem Corona-Virus neu angesteckt. Wo genau er sich infiziert hat, ist offenbar unklar. Der Mann habe sich die vergangene Woche im Ausland aufgehalten, hieß aus dem Rathaus. Er sei jedoch in keinem der vom Robert-Koch-Institut genannten Risikogebieten gewesen. Zuvor habe der Mann mehrere Städte im Bundesgebiet besucht.

Warnung kommt von der App

„Er hat sich als Reiserückkehrer selbst gemeldet“, berichtet Stadtsprecher Jan Penkawa. „Per App hat er zuvor eine Positivmeldung als Ergebnis eines Abstrichs von einer Teststelle außerhalb der Stadt Brandenburg bekommen“, erklärt er.

Die Verwaltung hat laut Penkawa die Kontaktpersonen des Infizierten ermittelt. Die Daten seien an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet worden. „Eine Kontaktperson wohnt in der Stadt Brandenburg an der Havel und ist jetzt ebenfalls in Quarantäne“, sagt die stellvertretende Amtsärztin Bianca Barm.

Insgesamt 66 laborbestätigte Fälle

Mit dem jetzt neuen Fall gibt es seit Beginn der Corona-Statistik in Brandeburg an der Havel 66 laborbestätigte Fälle. Derzeit müssen zwei Menschen in der Stadt in Quarantäne leben.

Den ersten laborbestätigten Corona-Fall in der Stadt hatte es am 15. März dieses Jahres gegeben. Der bislang einzige Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus in der Stadt war am 9. Juni zu beklagen. Der Mann Jahrgang 1942 war im städtischen Klinikum auf der Intensivstation gestorben. Ärzte und Schwestern hatten mehrere Wochen um sein Leben gekämpft. Der Mann hatte eine Vorerkrankung und eine Operation hinter sich.

Von hms