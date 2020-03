Coronavirus: So leer sind die Straßen von Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Vorsichtsmaßnahmen gegen das gefährliche Coronavirus beherrschen nun schon seit Tagen auch Brandenburg an der Havel. Waren die Straßen Anfang der Woche noch voll, so haben die behördlichen Anordnungen eine erste Wirkung gezeigt.

Die meisten Geschäftsleute haben ihre Läden geschlossen. Es sind auch deutlich weniger Menschen unterwegs. Doch leider halten sich immer noch nicht alle an die Empfehlungen der Experten. Eine Ausgangssperre scheint auch hierzulande kaum noch abwendbar.

Zur Galerie Bitte bleibt zu Hause: Um die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus einzudämmen, sind Geschäfte und viele Einrichtungen bereits geschlossen. Ein Gang durch eine andere Stadt.

Doch die Stadt ist leerer. Die Steintreppen links und rechts der Jahrtausendbrücke, wo sonst immer Menschen sind, waren wie leer gefegt. Nur einige Enten nutzten den Platz, um ungestört herum zu tapsen.

In der Hauptstraße waren am Nachmittag deutlich weniger Menschen unterwegs und auch die Bänke im Rondell auf dem Neustädtischen Markt war höchstens von einzelnen Personen besetzt. Nur wenige Jugendliche trafen sich in kleinen Gruppen.

Ebenso gespenstig leer war die Sankt-Annen-Galerie. Nur Rewe ist offen und das kleine Café an den Rolltreppen. Ansonsten haben die Geschäfte der Galerie geschlossen und kaum jemand ist zum Einkaufen am Nachmittag unterwegs.

Mit Zäunen sind auch die Spielplätze der Havelstadt abgegrenzt. Nur vereinzelt sind Eltern mit ihren Kindern unterwegs. Sie gehen spazieren oder zum Spielen auf freien Plätzen und Wiesen, wie am Walter-Rathenau-Platz.

Von Rüdiger Böhme