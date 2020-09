Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel gibt es einen weiteren Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der Person um eine 33-Jährige. Sie habe sich im beruflichen Umfeld in Potsdam angesteckt, heißt es. Für die Erkrankte selbst sowie ihre engen Kontaktpersonen, die zum Teil aus anderen Landkreisen kommen, wurde Quarantäne ausgesprochen.

Von MAZ