Coronavirus: Theater ist zu, Klinikum ändert Besuchsregelung, Stadt erlässt Verfügungen

Brandenburg/H

Die Lage spitzt sich auch in der Havelstadt dramatisch zu. Nachdem der Oberbürgermeister am Donnerstag bereits zu Achtsamkeit aufrief und ankündigte, dass Veranstaltungen ab 500 Personen zukünftig untersagt werden, sieht es so aus, als ob bald das gesamte öffentliche Leben stark eingeschränkt wird.

Mittlerweile hat die Stadt zwei ab sofort geltende Allgemeinverfügungen herausgegeben. Danach müssen nun auch Veranstaltungen ab 100 Personen dem Gesundheitsamt per E-Mail an veranstaltungen@stadt-brandenburg.de vorab angezeigt werden. Danach wird eine Lagebeurteilung vorgenommen, so Stadtsprecher Jan Penkawa.

Auch Bibliothek soll schließen

Freitagvormittag wurde das Brandenburger Theater auf amtsärztliche Anordnung bis auf Weiteres geschlossen. Alle Veranstaltungen entfallen. Auch die Schließungen weiterer städtischen Einrichtungen wie etwa dem Stadtmuseum und der Fouqué-Bibliothek werden derzeit vorbereitet, heißt es zudem aus der Stadtverwaltung.

Die Kunsthalle Brennabor hat die für Freitagabend angekündigte Vernissage verschoben. Die Stätte bleibt aber dennoch vorerst geöffnet, heißt es auf der Internetseite.

Die zweite Verfügung der Stadt verbietet Personen, die aus einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet zurückkehren, innerhalb der ersten 14 Tagen nach Rückkehr den Zutritt zu bestimmten Einrichtungen. Dazu gehören Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und Kindertagesstätten. Ausgenommen von der Regelung sind behandlungsbedürftige Personen.

Beide Verfügungen sind bis zum 31. Juli 2020 befristet.

Nur noch ein Besucher pro Patient

Das Klinikum Brandenburg hat zudem seine Besuchsregelungen geändert. Ab sofort ist nur noch ein Besucher pro Patient am Tag zugelassen. Personen mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Durchfall dürfen nicht als Besucher ins Haus. Auf der Kinderstation können nur noch die Eltern vorbeischauen.

Schulschließung wird erwartet

Immer mehr Bundesländer kündigen an, Kitas und Schulen ab kommender Weise flächendeckend zu schließen. Nachdem auch Berlin dazu zählt, wird im Laufe des Tages das Brandenburger Kabinett ebenfalls darüber entscheiden. Die Entscheidung wird für 16 Uhr erwartet.

In der Stadt bereitet man sich auf diesen Ernstfall vor. „Wir haben den Schülern gesagt, dass sie ihre Bücher und Materialien mit nach Hause nehmen sollen“, sagt Winfried Overbeck, Leiter des evangelischen Domgymnasiums. Der private Träger, die evangelische Schulstiftung, habe für alle seine zwölf Schulen in Brandenburg entschieden, dass die generellen Regelungen gelten. „Solange es keine allgemeine Schulschließung gibt, machen wir weiter“, kündigt Overbeck an.

Wenn das Kabinett aber heute die Schließungen anordnet, werden die Schüler entsprechend auf anderen Wegen unterrichtet. „Sie sind bereits so informiert“, sagt Overbeck.

Übrigens: Laut Informationen des Gesundheitsamtes Brandenburg gibt es in der Stadt noch keine bestätigten Covid-19-Fälle

Von Antje Preuschoff