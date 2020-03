Coronavirus: So gehen die Veranstalter mit dem Risiko um

Brandenburg/H

Auch wenn die lokalen Veranstalter in Brandenburg an der Havel die Entwicklungen rund um das Coronavirus genau im Blick haben, sagen die meisten: „Wir sagen vorerst nichts ab!“. Dennoch bleibt die Stadt als Veranstaltungsort nicht unbetroffen von der Debatte.

So hat der Brandenburgische Lehrerverband Beruflicher Schulen nun den siebten Brandenburgischen Berufsschultag gecancelt. Er sollte am 14. März im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz stattfinden. Laut Ines Weitermann, Sprecherin der Handwerkskammer Potsdam, ist diese Entscheidung bereits in der vergangenen Woche getroffen worden. Sie sei also unberührt von der jüngsten Empfehlung des Bundes-Gesundheitsministers gefällt worden.

Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende angeraten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Unter diesen Rahmenbedingungen habe die Stadt Brandenburg noch kein Event identifiziert, das nicht durchgeführt werden könne, teilt Sprecher Jan Penkawa mit. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt beobachtet und bewertet die Stadt die Lage sehr intensiv“, sagt er zudem. Den Veranstaltungsreigen rund um die aktuell laufende 30. Frauenwoche etwa, sieht der Stadtsprecher aber momentan nicht gefährdet.

Hank Teufer kritisiert „aufgescheuchte Debatte“

Ebenfalls gut im Blick hat die Technische Hochschule Brandenburg (THB) das Thema. „Wir beschäftigen uns täglich damit“, sagt Referent Justus Lindl. „Momentan stehen aber auch keine derart großen Veranstaltungen an“, sagt er. Natürlich ständen Events wie das Silbermond-Konzert auf dem Prüfstand. Aber in Absprache mit dem ausrichtenden Radiosender wird es statt finden, gibt Lindl Entwarnung.

„Ist es schon soweit?“, heißt es beim Anruf erstaunt aus dem Brandenburger Theater. Bisher stände dort keine Vorstellung zur Disposition, lautet die Auskunft.

„Wir beteiligen uns nicht an der aufgescheuchten Debatte“, meint Hank Teufer, Chef vom Event-Theater, leicht aufgebracht dazu. Unter anderem hat er in der Werft im Rahmen des Comedy-Frühlings noch Diverses für den März geplant. „Wir sehen keine Veranlassung, etwas abzusagen und halten unsere Versprechen auch in diesen Zeiten“, sagt er. „Die gute Kultur muss bleiben“, so Teufer. „Wir vertrauen außerdem auf unsere Gäste, dass sie sich die Hände waschen und ähnliches“, führt er aus.

Mitwirkung von allen gefragt

„Jeder kann daran mitwirken, die mögliche Verbreitungskette zu verringern“, meint auch Stadtsprecher Penkawa. Neben dem regelmäßigen und ausführlichen Händewaschen verweist er auf die „Hust- und Niesetikette“, zum Beispiel in ein Tuch oder die Armbeuge zu niesen. Außerdem wird empfohlen, zu krankheitsverdächtigen Personen ein bis zwei Meter Abstand zu halten.

Wenn sich jemand krank fühlt, womöglich Kontakt zu einem Infizierten hatte oder in einem Risikogebiet war, gilt die Devise: „Anruf statt Wartezimmer“. „Erst telefonisch beim Hausarzt melden, statt ihn direkt aufzurufen“, gibt Penkawa dazu mit auf den Weg.

