Immer mehr Menschen infizieren sich auch in Brandenburg an der Havel mit dem gefährlichen Coronavirus. Die Zahl der laborbestätigten Fälle ist zu Wochenbeginn weiter gestiegen.

Nach Angaben der Verwaltung haben sich vier Menschen neu mit Covid-19 angesteckt. Damit gibt es jetzt 37 Corona-Patienten in der Stadt. Das teilte Rathaussprecher Jan Penkawa am Dienstag mit.

94 Menschen in Quarantäne

Insgesamt leben laut Penkawa derzeit 94 Menschen in Quarantäne in Brandenburg an der Havel. Drei der Infizierten würden stationär im Krankenhaus behandelt, heißt es.

Doch es gibt auch gute Nachrichten in der Krise. Inzwischen haben sich zehn ehemals Corona-Kranke in der Stadt wieder erholt und sind genesen.

Ein Corona-Toter zu beklagen

Die Zahl der Todesfälle hat sich ebenfalls nicht erhöht. Ein ältererer Mann aus Potsdam-Mittelmark war am Wochenende im Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben. Er ist der erste Todesfall in der Stadt Brandenburg im Zusammenhang mit Covid-19. Der Mann war aus dem Potsdamer Bergmann-Klinikum ins Brandenburger Krankenhaus verlegt worden.

