Brandenburg/H

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle nimmt nun auch in Brandenburg an der Havel weiter zu. Die Stadtverwaltung hat am Donnerstagnachmittag den vierten offiziell bestätigten Corona-Kranken bekanntgegeben.

Kranker hält sich in Sachsen auf

„Es handelt sich um eine männliche 63-jährige Person, welche sich in Sachsen aufhält, aber in der Stadt Brandenburg ihren Hauptwohnsitz hat und hier gemeldet ist“, teilt die stellvertretende Amtsärztin Bianka Barm mit. Deshalb werde der Fall in der Stadt Brandenburg an der Havel geführt.

Gesundheitsamt in Sachsen ermittelt

Nähere Angaben zu dem Erkrankten und den Umständen zu dessen Ansteckung machte die Medizinerin nicht. „Die Ermittlungen zum Fall selbst erfolgten bereits durch das örtliche Gesundheitsamt in Sachsen“, erklärte Bianka Barm.

Erst an diesem Donnerstagvormittag hatte Brandenburgs Amtsärztin Tatjana Wegert den dritten offiziell bestätigten Corona-Kranken in der Stadt gemeldet.

