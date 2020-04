Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel infizieren sich immer mehr Menschen mit dem lebensgefährlichen Corona-Virus. Die Stadtverwaltung hat am Donnerstagnachmittag zwei weitere laborbestätigte Fälle bekanntgegeben. Demnach gibt es jetzt 41 offiziell erfasste Corona-Kranke in der Stadt.

Vier der Corona-Infizierten werden derzeit stationär im städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel behandelt. Einer der Patienten stammt aus dem Umland. Ein Corona-Patient durfte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Am Mittwoch hatten noch fünf der Corona-Infizierten im Krankenhaus gelegen.

95 Menschen in häuslicher Isolation

Auch die Zahl der in Quarantäne lebenden Brandenburger ist kleiner geworden. Am Donnerstagnachmittag befanden sich insgesamt noch 95 Menschen (Stand Mittwochnachmittag: 98) in häuslicher Isolation.

Gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen größer geworden. Inzwischen haben sich insgesamt 13 Brandenburger von ihrer Covid-19-Infektion erholt. Bisher ist laut Stadtverwaltung kein in Brandenburg an der Havel gemeldeter Corona-Patient an den Folgen dieser Krankheit gestorben.

