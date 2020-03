Brandenburg/H

Das gefährliche Coronavirus ist weiter auf dem Vormarsch. In Brandenburg an der Havel haben sich jetzt zwei weitere Menschen damit infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt der Stadt am Donnerstagnachmittag mit.

Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt

„Wir haben zwei weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Nachweise“, erklärte die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Bianka Barm. „Im ersten Fall handelt es sich um eine 26-jährige Frau“, berichtet sie. Diese habe Kontakt zu einem positiven Fall gehabt.

Insgesamt 14 bestätigte Fälle in Brandenburg an der Havel

„Im zweiten Fall handelt es sich um eine 33-jährige männliche Person“, so Barm weiter. Nähere Angaben zu den Umständen der Ansteckung machte sie nicht. Offenbar es sind die beiden neuen Kranken keine Reiserückkehrer.

Laut Gesundheitsamt gibt es in Brandenburg an der Havel derzeit 14 bestätigte Corona-Fälle. Bei den meisten der Erkrankten handelte es sich um Reiserückkehrer aus Tirol.

Den jüngsten Anstieg der Corona-Fallzahlen in Brandenburg an der Havel hatte die Stadtverwaltung am Dienstag dieser Woche bekanntgegeben. Eine 51 Jahre alte Frau hatte sich demnach in Tirol mit dem Virus infiziert.

Eine 62-Jährige war ebenfalls aus dem Urlaub heimgekehrt. Sie hatte sich nach Angaben von Amtsärztin Tatjana Wegert selbstständig in Quarantäne begeben.

