Brandenburg/H

Das Coronavirus verbreitet sich weiter. In der Stadt Brandenburg an der Havel ist jetzt der zweite Corona-Fall bestätigt worden. Das teilte Amtsärztin Tatjana Wegert am Mittwochnachmittag mit.

„Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann“, erklärte Wegert. Dieser sei der Reisebegleiter des ersten laborbestätigten Falls in Brandenburg an der Havel. „Er befindet sich in häuslicher Isolierung“, so Wegert weiter.

Der erste offiziell bestätigte Corona-Fall in Brandenburg an der Havel war am Sonntagabend bekanntgeworden. Laut Amtsärztin ist der Erkrankte ein 31-jähriger Mann, der vom Skiurlaub aus Österreich zurückgekehrt war. Er hatte sich vom 9. bis 13. März in Tirol aufgehalten.

Erst am Dienstagabend hatte die Amtsärztin einen neuen Verdachtsfall in Brandenburg an der Havel bekanntgeben. Das Testergebnis liegt bislang offenbar noch nicht vor.

