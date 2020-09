Coronavirus: neuer Fall in Brandenburg an der Havel bestätigt

Brandenburg/H

Das gefährliche Corona-Virus breitet sich weiter aus. In Brandenburg an der Havel gibt es einen neuen laborbestätigten Fall einer SARS-CoV-2-Infektion. Das teilte die Verwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Betroffen ist demnach ein 51 Jahre alter Mann. Dieser arbeite in Berlin, hieß es aus dem Rathaus. „Für die ermittelten engen Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet“, erklärte Stadtsprecher Jan Penkawa.

Insgesamt 76 Corona-Fälle

Die Statistik wächst mit dem neuen Fall auf insgesamt 76 laborbestätigte Infektionen in Brandenburg an der Havel seit Beginn der Zählung im März dieses Jahres an. 70 Patienten sind seitdem wieder genesen.

Insgesamt leben derzeit 15 Havelstädter in Quarantäne. Ein Corona-Patient ist zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Von hms