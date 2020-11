Coronavirus: sieben neue Fälle in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Coronakurve zeigt weiter nach oben. In Brandenburg an der Havel ist die Zahl der Infektionen mit dem gefährlichen Virus erneut angewachsen. Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch sieben laborbestätigte Fälle gemeldet.

Damit summierte sich die Zahl seit Beginn der Zählung im März dieses Jahres auf jetzt insgesamt 227 Fälle. In diesem Zeitraum sind auch 165 Menschen wieder genesen.

Inzidenzwert bei 56,8

Deutlich zugelegt hat wieder die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Sie beträgt laut Stadtverwaltung 41 und treibt den sogenannten Inzidenzwert auf jetzt 56,8. Die kritische Grenze liegt bei 50 und zieht verschärfte Coronaschutzmaßnahmen nach sich. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Derzeit 278 Menschen in Quarantäne

Derzeit leben in Brandenburg an der Havel 278 Menschen in behördlich angeordneter Quarantäne. Fünf Coronapatienten liegen im städtischen Klinikum.

Der kritische Inzidenzwert von 50 war in Brandenburg an der Havel erstmals Ende Oktober dieses Jahres überschritten worden.

Von hms