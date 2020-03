Coronavirus verändert den Unterricht an der Otto-Tschirch-Oberschule

Brandenburg/H

Der Coronavirus sorgt für Stille an der Otto-Tschirch-Oberschule. Wo sonst 30 Lehrer bis zu 320 Schüler unterrichten, sind der Lehrer Dirk Vollmer und Schulleiterin Andrea Wissinger die letzten verbleibenden Menschen im Gebäude. Eine vergleichbare Situation hat die 39-Jährige noch nicht erlebt.

Keine WLAN-Verbindung und Tablets

„Mir fehlt der Geräuschpegel, Schüler die Fragen stellen, mal ein Wort los werden und der Austausch mit den Kollegen. Die Situation wird den Schulunterricht langfristig verändern, hin zum Digitalen“, sagt die Englischlehrerin.

Doch genau da liegt momentan das Problem. Denn die Otto-Tschirch-Oberschule hat kein WLAN, Webcams oder Tablets. Erst seit einigen Tagen haben die Lehrer eine eigene E-Mail-Adresse.

28 Schüler an 12 Computern

„Wir sind sehr bescheiden ausgestattet. Und selbst wenn das so sein sollte, benötigen wir Fortbildungen, da viele Kollegen nicht wissen, wie sie ein Smartboard bedienen“, sagt die Brandenburgerin.

Im Informatikraum sitzen gewöhnlich 28 Schüler an 12 Computern, eine Situation, die den Unterricht erschwert. Andrea Wissinger blickt deshalb mit Respekt auf das Pilotprojekt „Schul-Cloud“ an der Oberschule Nord und hofft auf Veränderungen.

Der Informatikraum der Otto-Tschirch-Oberschule bleibt in Zeiten des Coronavirus leer. Quelle: André Großmann

Gesundheit im Mittelpunkt

Die Brandenburgerin betont aber auch, dass sie die Stadtverwaltung und Entscheidungsträger nicht unter Druck setzen will. „In Zeiten des Coronavirus steht die Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt. Die Pandemie darf sich nicht weiter ausbreiten. Vor der Verabschiedung haben unsere Lehrer deshalb an alle Schüler appelliert, sich nicht zu treffen und zuhause zu bleiben“, sagt die Havelstädterin.

Seit dem 1. August 2019 leitet sie die Otto-Tschirch-Oberschule und hätte sich das Ende des Schuljahres anders vorgestellt. Doch was macht sie momentan im menschenleeren Gebäude? Aktuell sitzt sie im Büro, mailt Aufgaben an Kollegen, die diese anschließend an ihre Schüler weiterleiten.

Hoffnung auf Prüfungen im Mai

Wie sich diese Form der Kommunikation bei der Weiterbildung auswirkt, ist noch unklar. Alle Schüler haben zunächst Aufgaben bis zum 3. April erhalten. „Zum Glück beginnen danach die Osterferien. Das verschafft uns etwas Zeit. Wir Lehrer können uns dann hoffentlich danach am 20. April wieder treffen, und neue Pläne besprechen“, kommentiert Wissinger.

Ihr ist es wichtig, dass alle Zehntklässler ihre Prüfungen absolvieren können. Die Deutschtests sollten ursprünglich am 21. April stattfinden, sind aber momentan auf den 13. Mai verschoben.

Die Mathematikprüfung soll nun am 25. Mai stattfinden, die englischen Sprachfertigkeiten testen Lehrer hingegen am 27. Mai. „Ich hoffe, dass durch die aktuelle Situation niemand herunterfällt und alle Schüler es in dieser schwierigen Zeit schaffen“, sagt die Brandenburgerin.

Lehrer mit Vorerkrankungen

Sie rechnet in den nächsten Monaten mit Veränderungen im beruflichen Alltag und plant trotz aller Schwierigkeiten für das neue Schuljahr. Die Brandenburgerin setzt auf die Fürsorgepflicht der Lehrer und will gemeinsam mit Kollegen genauer hinsehen, wenn ein Schüler stark hustet.

„Er muss dann zum Kinderarzt. Wir wollen, dass es allen gut geht, sich niemand infiziert und möglichst viele Menschen gemeinsam arbeiten können“, sagt die 39-Jährige. Denn zum Lehrerkollegium gehören auch Mitarbeiter mit Vorerkrankungen wie einer schweren Diabetes und über 60-Jährige, die zur sogenannten Risikogruppe zählen.

Unterricht per Videochat

Bei allen Schwierigkeiten vermittelt ihr die Krise aber auch neue Hoffnung. „Ich genieße die Zeit mit meiner Familie und besinne mich auf Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind. Man lernt, den Zusammenhalt noch mehr zu schätzen. Luxusgüter brauche ich hingegen nicht“, sagt die Brandenburgerin.

Mut macht ihr auch der Einfallsreichtum einiger Pädagogen. Mathematiklehrer Martin Wolff nutzt mehrmals in der Woche das Programm „ Skype“ und kommuniziert mit Schülern so online per Videochat. Dabei zeichnet er Aufgaben auf ein sogenanntes Whiteboard und testet anschließend ihr Wissen.

Kollege Sven Mallon hat hingegen die erste Online-Weiterbildung für alle Lehrer der Otto-Tschirch-Oberschule organisiert. Die Mitarbeiter suchen sich hierbei ein Themengebiet aus und können dann am PC ein Seminar verfolgen.

„Langsam kommt Bewegung in die Sache. Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Auch Schulen in schwierigen Gebieten müssen in einer Krise ausgestattet sein“, sagt Andrea Wissinger und widmet sich ihrer nächsten E-Mail an die Kollegen.

Von André Großmann