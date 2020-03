Brandenburg/H

Der Coronavirus verunsichert Brandenburger Friseure. „Wir sind alle etwas schockiert, dass viele Menschen zuhause bleiben dürfen, müssen, diese Regeln aber nicht für Friseure und Kosmetiker gelten“, sagt Friseurin Ines Wagner vom Top-Ten-Haarstudio am Altstädtischen Markt 7.

Wunsch nach Quarantäne

Sie betont, wie sinnvoll eine vierwöchige Quarantäne sei. „Das wäre zum Schutz der Mitarbeiter sinnvoll“, sagt die 38-Jährige. Die Brandenburgerin betont, dass sie als Friseurin nah am Kunden arbeitet.

Es sei schwierig, beim Haare schneiden einen Abstand von mehr als einem halben Meter einzuhalten. „Wie soll ich mit ausgestreckten Armen aus der Ferne frisieren?“, kommentiert die 38-Jährige.

Angst vor dem Coronavirus

Für sie ist klar, dass sich Mitarbeiter im Haarstudio mit dem Corona-Virus anstecken könnten, wenn ein Gast hustet oder niest. Sie und ihre zwei Kolleginnen schützen sich deshalb „so gut wie möglich“, tragen Gummihandschuhe und desinfizieren nach jedem Haarschnitt die Hände.

„Dennoch ist die Angst und Verunsicherung da“, sagt die Friseurin. Sie und ihre Kolleginnen waschen Handtücher und Umhänge häufiger als sonst ab und hoffen, dass sich Kunden für einen Termin vorab telefonisch anmelden.

Desinfektion am Eingang

Im Haarstudio Nord des Friseurunternehmens „Neue Linie“ desinfiziert Cerstin Gutschmidt die Hände jedes Besuchers und reinigt Sekunden später auch die Türklinke. Ein paar Meter weiter färbt Geschäftsführerin Brita Meißner Mitarbeiterin Svenja Weingart die Haare.

Cerstin Gutschmidt achtet im Haarstudio auf die Händedesinfektion. Quelle: André Großmann

Doch warum dürfen Friseure noch öffnen? „Diese Frage haben wir uns zunächst auch gestellt. Ich habe aber schon immer gesagt, dass das Friseurhandwerk wichtig ist“, sagt Brita Meißner. Friseure gehören zur Kategorie „Handwerk & Dienstleistungen“, tragen zur Hygiene bei und sind deshalb nicht geschlossen.

Keine Zeitschriften und Getränke mehr

Dennoch hat das Coronavirus Folgen. Zeitschriften liegen nicht mehr aus, der Getränkeservice ist eingestellt, aneinandergereihte Warteschlangen sind tabu. „Wir verzichten auf einen Handschlag zur Begrüßung und auf Umarmungen sowieso“, kommentiert Geschäftsführerin Brita Meißner.

Sie sagt der MAZ, dass Mitarbeiter die Handtücher jetzt bei 60 statt 30 Grad Celsius waschen und Oberflächen häufiger säubern. Der Vorrat an Desinfektionsmitteln reicht laut der Chefin des Unternehmens noch einen Monat.

75 Mitarbeiter arbeiten in der Havelstadt bei der Neuen Linie GmbH, in zehn Friseursalons und einer Lehrwerkstatt. Im Brandenburger Stadtteil Nord pilgern mehrere Gäste in das Haarstudio. Einerseits bemerkt Brita Meißner auch, dass die Zahl der Absagen in anderen Filialen langsam steigt und einige Kunden verunsichert sind.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

„Dennoch bin ich heilfroh, dass wir noch arbeiten dürfen. Andererseits blicke ich schon etwas sorgenvoll in die Zukunft“, sagt die 57-Jährige. Sie hofft, dass so viele Brandenburger wie möglich gesund bleiben und die durch den Coronavirus ausgelöste Wirtschaftskrise nicht lang andauert. „Ansonsten würden wir auch Kurzarbeitergeld beantragen“, sagt die Brandenburgerin der MAZ.

Sie denkt auch an die Folgen einer möglichen Ausgangssperre. „Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, wenn jeder nur noch zum Einkaufen und zur Arbeit raus darf“, sagt die Friseurmeisterin.

Kunden sind vorsichtiger

Monika Nowotny leitet das Hair-Team in der Steinstraße 13. Auch die stellvertretende Obermeisterin war „ein bisschen“ überrascht, dass Friseure weiter arbeiten dürfen. Die 69-Jährige sieht durch die Verbreitung des Coronavirus jedoch „keine großen Veränderungen“ im Arbeitsalltag.

Friseurmeisterin Monika Nowotny stylt die Haare von Christina Lühnsdorf. Quelle: André Großmann

„Wir achten jetzt mehr darauf, dass die Kunden nicht zu nah nebeneinander sitzen und desinfizieren uns noch häufiger die Hände“, sagt die Brandenburgerin. Dennoch hofft sie, dass „durch die soziale Distanz „das Menschliche nicht verloren geht“. Ein hustender Gast müsse bei ihr nicht sofort den Haarsalon verlassen.

„Es ist auch schwer, das zu unterdrücken“, sagt die Friseurmeisterin. In guten Monaten besuchen bis zu 500 Gäste den Salon des Hair-Teams, dazu gehört auch die 79-Jährige Christina Lühnsdorf. „Ich halte jetzt mehr Abstand und bin vorsichtiger geworden“, sagt die Brandenburgerin.

Hoffnung auf ein Ende der Pandemie

Obwohl sie Monika Nowotny seit Jahren kennt, verzichten beide auf eine Umarmung. Christina Lühnsdorf betont, wie wichtig ihr der Friseurbesuch ist. „Ich fühle mich dann viel wohler, es entspannt mich, gepflegt raus zu gehen“, sagt die Rentnerin.

Monika Nowotny nickt, lächelt und verpasst ihrer Kundin einen sogenannten Lockentuff. Sie hofft, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus schnell verringert. „Es wäre schön, wenn das öffentliche Leben wieder ins Rollen kommt. Bis dahin versuche ich, mir meinen Humor zu bewahren und mich zu erden. Panik bringt doch nichts“, sagt die 69-Jährige und greift zum Haarspray.

Von André Großmann