Die Corona-Kurve geht weiter nach oben: In Brandenburg an der Havel haben sich zwei weitere Menschen mit dem gefährlichen Covid-19-Virus infiziert. Das gab die Verwaltung am Mittwochnachmittag bekannt. Diese Fälle seien laborbestätigt, hieß es.

39 laborbestätigte Corona-Fälle

Demnach gibt es derzeit 39 laborbestätigte Corona-Infektionen in Brandenburg an der Havel. Den jüngsten Anstieg um vier Fälle hatte es am Wochenbeginn gegeben.

Gleichzeitig nimmt die Zahl der Quarantäne-Fälle in der Stadt zu. Immer mehr Menschen müssen in häuslicher Isolation leben, um andere Einwohner nicht zu gefährden. Derzeit betrifft das 98 Havelstädter, die ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen.

Von den 39-Corona-Patienten werden derzeit laut Verwaltung fünf im Krankenhaus behandelt. Zwei dieser Patienten seien im Umland gemeldet.

Zehn Menschen in Brandenburg an der Havel haben sich inzwischen vom Corona-Virus erholt. Diese Zahl ist im Vergleich zum Wochenbeginn gleichgeblieben.

Bisher ist kein Einwohner von Brandenburg an der Havel an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben. Der erste Corona-Tote im städtischen Klinikum stammte aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der Mann war am vergangenen Wochenende an der gefährlichen Virus-Krankheit gestorben.

