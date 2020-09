Coronavirus: zwei neue Fälle in Brandenburg an der Havel bestätigt

Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel haben sich erneut zwei Menschen mit dem gefährlichen Coronavirus infiziert. Beide Fälle sind laborbestätigt. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt.

Betroffen von der Infektion sind demnach ein 75 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau. Der Senior habe sich wegen eines engen Kontaktes zu einem bestätigten Corona-Fall bereits in Quarantäne befunden, hieß es aus dem Rathaus. Zum Zustand des Mannes gibt es keine Angaben. Er ist offenbar nicht im Krankenhaus.

Junge Frau stationär im Krankenhaus in Behandlung

Der Zustand der jungen Frau hingegen ist offenbar ernst. Sie befinde sich in stationärer Behandlung in einem anderen Bundesland, teilte die Verwaltung weiter mit. Mehr Informationen dazu gibt es derzeit nicht.

Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Infektionen ist seit Beginn der Statistik in Brandenburg an der Havel im März dieses Jahres auf jetzt insgesamt 75 Fälle angestiegen. Davon sind 69 Patienten bereits wieder genesen. Ein Kranker wird stationär in einer Klinik behandelt. Bisher ist ein Todesfall zu beklagen. 25 Menschen leben in Brandenburg an der Havel derzeit in Quarantäne.

Innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gab es in der Stadt vier neue Corona-Infektionen. Der jüngste bestätigte Fall war am Donnerstag dieser bekanntgeworden.

Von hms