Coronavirus: zwei neue Fälle in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Das Coronavirus verbreitet sich auch in Brandenburg an der Havel immer weiter. Die Stadtverwaltung hat am Montagabend zwei neue laborbestätigte Fälle bekanntgegeben.

Damit stieg die Zahl der Infizierten in Brandenburg an der Havel seit Beginn der Zählung im März dieses Jahres auf nun insgesamt 215 Fälle. Von den Betroffenen sind inzwischen 215 Menschen wieder genesen. Ein Coronapatient ist im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

476 Menschen in Brandenburg an der Havel in Quarantäne

Derzeit müssen nach Angaben aus dem Rathaus in Brandenburg an der Havel 476 Menschen in Quarantäne leben. Vier Coronapatienten werden stationär im Krankenhaus behandelt.

Laut Statistik der Verwaltung liegt der Inzidenzwert jetzt bei 49,87 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Das heißt, in Brandenburg an der Havel gab es in diesem Zeitraum 36 Neuinfektionen.

Von hms