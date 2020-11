Brandenburg/H

Als am Montag in Brandenburg die Corona-Leugner auf die Straße gingen, stand Oberbürgermeister Steffen Scheller mehrfach im Zentrum des aufgestauten Hasses. Dessen Zeit sei bald vorbei, höhnte ein Redner unter Beifall und beschimpfte Scheller weiter für dessen Engagement in den sozialen Medien, wo er sich immer wieder kritisch zu den Leugnern der Pandemie äußert.

Scheller bleibt bei seiner Linie

Die Kritik an ihm ficht den OB nicht an. Gelassen nahm er am Mittwochmorgen zusammen mit der Klinikchefin Gabriele Wolter Stellung zur Corona-Lage in der Stadt, die er als „durchaus dramatisch“ bewertet. Am Dienstag betrug die 7-Tages-Inzidenz, das ist die bundesweit relevante Kennzahl für die Bemessung des aktuellen Infektionsgeschehens in Brandenburg an der Havel 120,53.

Dieser Wert ist sehr hoch und liegt deutlich über dem kritischen Wert 50 pro 100.000 Einwohner. Dieser wird als Orientierungsmarke für die Notwendigkeit von umfassenden Schutzmaßnahmen gesehen. Um einen Wert von 50 in Brandenburg an der Havel nicht zu überschreiten, dürfen nicht mehr als 36 Neuinfektionen in sieben Tage festgestellt werden. In der Havelstadt waren es zuletzt indes 87 Neuinfektionen.

Weiter hohe Zahl an Infektionen

Scheller: „Damit wird deutlich, dass sich unsere gemeinsame Hoffnung auf die schnelle Absenkung der Fallzahlen noch nicht erkennbar eingestellt hat.“ Die Stadt erlebe neben dem weiteren Anstieg von Infektionen eine hohe Zahl von Quarantäneanordnungen in Schulen und in Kitas.

Die Infektionen Einzelner führten dort zu Risikokontakten, die Quarantäne vieler sei dann die alleinige Alternative zu einer wirksamen Eindämmung, so Scheller. In diesem Zusammenhang lobte das Stadtoberhaupt die Arbeit des Gesundheitsamtes, das jedes Mal kurzfristig, meistens innerhalb weniger Stunden, eine große Anzahl von Kontakten nachverfolge und den Betroffenen helfende Informationen gebe.

In der Tat erreichten auch die MAZ in den zurückliegenden Tagen wiederholt Lesermeldungen, die die Arbeit des Amtes als kompetent und freundlich beschrieben. Derzeit werden 532 Personen in Quarantäne betreut (Stand: Mittwoch, 8.30 Uhr).

Lage am Klinikum hat sich wieder etwas entspannt

Wie berichtet, war das Klinikum am Wochenende zwischenzeitlich Corona-bedingt voll ausgelastet, da eine vergleichsweise hohe Bettenauslastung von Covid- und Abklärungspatienten zu verzeichnen war. Das Klinikum hatte, so erklärt Gabriele Wolter, zwei Stationen mit jeweils 36 Betten geplant und bereitgestellt.

Am Montag wurde eine weitere Station für Verdachtsfälle frei gemacht. 108 Betten von insgesamt 474 im Krankenhaus sind nun für Covid-Patienten reserviert. Parallel zu der Erweiterung der Bettenkapazitäten für Corona-Patienten wurden die planbaren Operationen drastisch reduziert. Von den zehn OP-Sälen stehen nur noch fünf Säle und ein Notfallsaal zur Verfügung.

Damit sei, so Wolter, eine ausreichende Versorgung der Patienten, die wegen anderer gesundheitlicher Einschränkungen zum stationären Aufenthalt ins Klinikum kommen sollten, nicht mehr möglich.

Auch wenn die akute Versorgung der Bürger gesichert sei, würden sich nun wieder Wartelisten für andere Behandlungen aufbauen. 15 Covid-Patienten lagen am Mittwoch auf der Normalstation, vier weitere auf der Intensivstation. Es falle auf, so Wolter, dass fast alle „schwer erkrankt sind und fast alle Sauerstoff brauchen.“

Viele Mitarbeiter krank

Sorge macht Wolter der mit 13 Prozent relativ hohe Krankenstand unter den Mitarbeitern des Klinikums. Es gäbe zwar nur wenige Corona-Fälle im Kollegium, die etwa 2000 Mitarbeiter aller Abteilungen und Gesellschaften werden zum Teil sogar zweimal in der Woche getestet.

Doch um alle Patienten zu betreuen, brauche es mehr Personal, so Wolter. Beim Personalrat bedankten sich Scheller und Wolter für die derzeit gute Zusammenarbeit. Die Pandemie führe alle Bereiche an die Grenzen, aber es sei auch zu sehen, dass alle an einem Strang zögen.

