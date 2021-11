Brandenburg/H, Lehnin

Die Corona-Zahlen steigen auf neue Höchstwerte und weil das so ist, geht an Brandenburger Schulen die Angst um. Landeselternsprecher René Mertens glaubt, dass die Lage eskaliert.

Kritik an Tests und Lüftung

René Mertens hält die Schulen nicht für sicher. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die Schulen sind nicht mehr sicher. Die Nachverfolgung findet nicht oder kaum noch statt, Gesundheitsämter kapitulieren, Impfdurchbrüche nehmen zu“, sagt der 48-Jährige. Er kritisiert, dass Luftfilter fehlen, denn für ihn sorgt das Lüften mit weit aufgerissenen Fenstern zu einem rasanten Anstieg der Erkältungen.

Auch bei den Tests für Schüler will er Veränderungen. „Drei Tests pro Woche sind zu wenig. Ohne tägliche Tests nimmt man in dieser Situation billigend in Kauf, dass die Schüler mehr oder weniger schnell durchseucht werden“, sagt er.

Viele Infektionen bei 12- bis 14-Jährigen

Am Von-Saldern-Gymnasium trifft die Corona-Lage die Leistungs- und Begabtenklasse bei den Sechstklässlern (Lubk) besonders hart. Von insgesamt 26 Schülern sind noch vier da.

„11 Schüler sind durch einen Schnell- oder Selbsttest positiv. Dann gibt es natürlich noch Eltern, die ihre Kinder wegen dem Kontakt zu infizierten Personen vorsorglich zu Hause lassen, was auch verständlich ist. Die positiven Corona-Fälle zeigen sich in fast allen Klassenstufen. Die Inzidenzen sind bei den 12- bis 14-jährigen besonders auffällig“, sagt Schulleiter Frank Brandt.

Distanzunterricht nicht empfehlenswert

Er betont, dass die Zahl der Infektionen bei den Schülern mit steigender Impfquote abnimmt. Der Pädagoge hofft, dass der Präsenzunterricht weiter stattfindet und das so lange wie möglich.

Frank Brandt, Schulleiter des von Saldern-Gymnasiums will keinen Distanzunterricht mehr. Quelle: Rüdiger Böhme

„Eigentlich können wir es uns gar nicht mehr leisten, in den Distanzunterricht zu gehen. Wir sind immer noch dabei, die Wissensdefizite aufzuholen und merken, wie sehr die Kinder und Jugendlichen ihre sozialen Kontakte brauchen. Jetzt ist es wichtig, die Schüler immer wieder auf Infektionen zu testen und die Lage zu beobachten“, sagt Brandt.

Selbsttests für Schüler

An der Berufsorientierten Oberschule (BOS) Kirchmöser haben die Lehrer wegen der erhöhten Testfrequenz zehn Selbsttests für jeden Schüler verteilt. „Die Schüler müssen sich mehr testen, notfalls auch täglich. Das geht aber nur Zuhause, denn in der Schule sprengt es die Organisation“, sagt der stellvertretende Schulleiter Sören Stöhr.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er fragt sich, wie es weitergeht und betont, dass die Infektionszahlen deutlich höher sind als im Vorjahr. „Die Zahlen werden definitiv noch weiter hochgehen“, sagt er der MAZ. Er glaubt zwar nicht an einen neuen Lockdown und Schulschließungen, hält aber eine Rückkehr zum Wechselunterricht bei steigenden Infektionszahlen für sinnvoll.

Skepsis in Lehnin

Der Schulcampus in Lehnin boomt, hier lernen 880 Schüler. Leiter Dirk Lenius macht die Corona-Lage nachdenklich. „Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung ansehe, bin ich skeptisch, dass die Schulen offen bleiben“, sagt er auf MAZ-Nachfrage. Er betont, wie wichtig Tests sind, macht aber auch klar, dass die Gesundheitsämter bei positiven Fällen kaum hinterherkommen.

„Wir haben einzelne Verdachtsfälle, wo die Mitarbeiter der Behörde überhaupt noch nicht reagiert und uns mitgeteilt haben, ob jemand in Quarantäne muss. Ich würde es begrüßen, wenn die Ämter Unterstützung erhalten. Denn wir als Schule dürfen ja keine Quarantäne aussprechen“, sagt Lenius. Er würde zunächst den Wechselunterricht bevorzugen und hofft, dass es nicht zu einem Lockdown kommt.

Scheller sieht „schwere Zeit“

Auch Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) zeigte sich bei der Einweihung des neuen Schulanbaus am Campus kritisch. „Wir wissen ja nicht was mit den Schulen passiert, auch wenn man sagt, dass die Schulen geöffnet bleiben, gehe ich noch nicht über diese Brücke“, kommentierte er.

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ist da optimistischer. Er betont, wie wichtig es ist, dass die Schüler so lange wie möglich im Präsenzunterricht sind und glaubt, dass die Schulen geöffnet bleiben.

„Es wird eine schwere Zeit bis zu den Weihnachtsferien. Die neuen Maßnahmen sind aber notwendig und helfen uns hoffentlich beim Eindämmen der Infektionen. Auch an der Maskenpflicht in Grundschulen führt nichts vorbei“, sagt Scheller.

Ruhe vor dem Sturm

Andrea Wissinger von der Otto-Tschirch-Oberschule im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken fordert Veränderungen, um Schulschließungen zu vermeiden.

Schulleiterin Andrea Wissinger hofft auf Tests für Geimpfte und Genesene. Quelle: André Großmann

„Es fühlt sich an, als ob wir auf einem Pulverfass sitzen würden. Es ist ein bisschen wie die letzte Ruhe vor dem Sturm. Wir müssen mehr tun und sollten auch Geimpfte und Genesene testen, denn sie sind wie eine Blackbox, keiner weiß, ob sie das Virus in sich tragen“, sagt die Pädagogin.

Wenn die Infektionszahlen noch mehr steigen, empfiehlt sie auch einen Umstieg auf den Wechselunterricht. „Die Schüler müssen wenigstens die Chance haben, etwas Unterricht zu haben. Es macht mir Angst, wie sich die Lage entwickelt. Ich hoffe, dass wir wenigstens bis zu den Weihnachtsferien die Schulen offen halten können“, sagt sie.

Von André Großmann