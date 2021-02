Brandenburg/H

Kinder und Jugendliche sind zwar anfällig für Infektionen mit dem Coronavirus. Doch bei den meisten von ihnen verläuft die Covid-Erkrankung relativ unauffällig. Bei manchen Minderjährigen womöglich so arm an Beschwerden, dass ihre Infektion gar nicht festgestellt und registriert wird.

Doch auch wenn schwere Verläufe im Kindes- und Jugendalter eher selten sind: Es gibt sie, die Jüngsten der Gesellschaft, die nicht nur mal im Vorbeigehen mit dem Coronavirus infiziert werden, sondern medizinisch behandelt werden müssen. Manche sogar im Krankenhaus.

Zehn Kinder und Jugendliche hat das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel bisher stationär aufgenommen, berichtet Kinderchefarzt Hans Kössel. Das jüngste Kind war erst in paar Monate alt, der älteste Jugendliche etwa 16 Jahre alt.

Hans Kössel ist der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Quelle: SKB

Bei neun minderjährigen Brandenburgern verlief die Erkrankung moderat. Sie waren nur wenige Tage im Krankenhaus und sind nach Auskunft des Klinikchefs längst wieder zu Hause.

Doch ein erst anderthalb Jahre alter Junge musste wegen seiner Coronavirus-Infektion längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden, anfangs auf der Kinderintensivstation. Das Coronavirus habe bei dem Kind eine Diabetesentgleisung verursacht, berichtet Chefarzt Kössel.

Erst Corona, dann Diabetes

Wegen Corona ist der Kleine also an Diabetes erkrankt und hat ein Leiden bekommen, das in seinem Alter sehr ungewöhnlich ist. „Kinderdiabetes kommt zwar vor, doch nur äußerst selten bei Jungen und Mädchen, die jünger als fünf Jahre sind“, erklärt Hans Kössel.

Der Anderthalbjährige hat sich erholt. Er wurde während seines Klinikaufenthaltes auf Insulin eingestellt und konnte nach zwei Wochen aus der Krankenhausbehandlung entlassen werden.

Ob das gefährliche Virus insgesamt mehr Zuckerkrankheiten im frühen Kindesalter hervorruft, ist noch nicht erforscht. Doch ein solcher Zusammenhang lässt sich immerhin vermuten.

Kawasaki-Krankheit als mögliche Gefahr

Der Brandenburger Kinderchefarzt berichtet, dass ein Fachkollege aus Potsdam im zweiten Halbjahr 2020 einen Anstieg festgestellt habe.

Deutlich geworden ist inzwischen, dass als Folge einer Covid-19-Erkrankung im Kindes- und Jugendalter gehäuft auch die seltene Entzündungskrankheit PIMS-Syndrom auftritt, die auch als Kawasaki-Krankheit bekannt ist.

Einen solchen Fall haben die Kinderärzte des Brandenburger Klinikums bisher im Unterschied zu ihren Neuruppiner Kollegen noch nicht behandelt.

Erreger bei 64 minderjährigen Brandenburgern festgestellt

Aus Großbritannien mit seinen hohen Infektionszahlen ist bekannt geworden, dass dort bis zu 100 Kinder pro Woche an dem PIMS-Syndrom erkranken. Wochen nachdem sie eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, landen sie im Krankenhaus, weil sie an PIMS-Syndrom-Symptomen wie Fieber und gefährlich niedrigem Blutdruck leiden.

In Brandenburg an der Havel wurde nach Auskunft von Rathaussprecher Jan Penkawa im vergangenen Jahr bei 56 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren der Erreger „SARS CoV 2“ nachgewiesen. In diesem Jahr wurden dem städtischen Gesundheitsamt zudem bisher acht infizierte Kinder und Jugendliche bekannt.

Drei Minderjährige deutschlandweit gestorben

Die erwähnten zehn stationär aufgenommenen Kinder und Jugendlichen in Brandenburg an der Havel gehören zu den deutschlandweit bisher 1056 Minderjährigen, die wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt wurden (Stand 11. Februar 2021).

76 von ihnen erlebten schwere Verläufe auf der Intensivstation. Drei sind gestorben, berichtet Kössel.

Behandlungsmöglichkeiten

Weil die Viruskrankheit bisher nicht heilbar ist und kein entsprechendes Medikament zur Verfügung steht, konzentrieren sich die Kinderärzte bei der Behandlung ihrer Corona-Patienten darauf, die Symptome zu bekämpfen. So wie die Erwachsenenärzte das bei den bisher rund 400 Corona-Patienten im städtischen Klinikum tun.

Die Ärzte können an vielen Stellen eingreifen und helfen, zum Beispiel indem sie jungen Patienten die Atmung erleichtern, Fieber senken, Gerinnungsstörungen bekämpfen und Herzbeschwerden behandeln.

Von Jürgen Lauterbach