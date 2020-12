Brandenburg/H

Der Lockdown gilt seit Mittwoch. Aber die Schulen bleiben trotz Corona-Pandemie bis zum Freitag, 18. Dezember, geöffnet. Der Präsenzunterricht für 6012 Schüler der Havelstadt wurde bereits am zurückliegenden Wochenende aufgehoben. Doch wie viele Schüler gehen dennoch zur Schule, weil sie entweder darauf hoffen, nicht noch weiteren Stoff zu verpassen oder weil die Beaufsichtigung noch nicht sicher gestellt werden kann?

Unterschiedliche Präsenz der Schüler

Ein der MAZ vorliegender Überblick über eine Momentaufnahme am Mittwoch macht deutlich: Das wurde in den 18 staatlichen Schulen der Stadt sehr unterschiedlich angenommen oder gehandhabt. Die Magnus-Hoffmann-Schule unterrichtete keines der 274 Kinder. Das lag daran, das die Schule nach einem massiven Covid-19-Befall geschlossen werden musste, erklärt Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Die Schule ist also für 2020 dicht. Das Geschehen an der Kirchmöseraner Grundschule räume überdies mit dem Gerücht auf, infizierte Kinder seien generell ungefährlich. In Kirchmöser gibt es den Fall, dass Kinder ohne Symptome infiziert sind, die Eltern aber angesteckt wurden und nun mit Symptomen erkrankt sind, heißt es aus dem Rathaus.

Nur eine Schule dicht

Alle anderen Schulen haben in dieser Woche die Türen offen gehalten. Durchschnittlich besuchten etwa 40 Prozent der Schüler den Unterricht, der Rest beschäftigte sich in der Ferne mit dem Schulstoff. Aus dem von-Saldern-Gymnasium wurden der Stadtverwaltung 498 der 810 Schüler als anwesend gemeldet. Das war der Spitzenwert bei Gymnasien mit 61,48 Prozent. Zum Vergleich: Im Brechtgymnasium wurden zeitgleich 161 von 592 Schülern unterrichtet, was 27,2 Prozent entspricht.

Die meisten Schüler wurden prozentual in der Luckenberger Schule gezählt. Dort saßen 65 Prozent der 300 Schüler in den Klassenräumen. Prozentual am geringsten war der Schulbesuch der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße. Dort wurden 36 von 236 Schülern gezählt, was 15,32 Prozent entspricht. Mit jedem Tag der verging, sei die Zahl der Schüler gesunken, die am Unterricht teilnahmen, sagt Scheller.

Notbetreuung wird geregelt

Am Freitag ist das Schuljahr vorbei, danach bleiben alle Schüler Daheim. Auch über den Schulbeginn am 4. Januar hinaus. Dann wird ausschließlich bis auf weiteres (mindestens bis zum 10. Januar) auf und in der Distanz gelernt. Derzeit versucht die Stadt mit einem Antragsverfahren in Erfahrung zu bringen, wer in dieser Zeit Bedarf und Anspruch auf eine Notbetreuung von Schülern der Klassenstufen 1 bis 4 hat. Wie Scheller sagt, lagen bis zum Donnerstagnachmittag 240 Anträge auf Notbetreuung vor. Das entspreche etwa dem Wert in der ersten Phase des Lockdowns im März 2020. Am Freitag soll dann feststehen, wie viele Anträge insgesamt vorliegen und welche davon von der Verwaltung genehmigt werden.

