Wie berichtet, wirbt die CDU derzeit dafür, dass sich alle Fraktionen dafür einsetzen, dass in Brandenburg an der Havel ein Modellprojekt nach dem Vorbild von Tübingen realisiert wird, bei dem Gastronomen, Touristiker, Einzelhändler und Veranstalter unter strengen Vorgaben testweise Öffnungen vornehmen dürfen. Angeregt hatte den Modellversuch die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU), die dabei von OB Steffen Scheller unterstützt wurde.

Für Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche ist das Augenwischerei. „Warum kommt diese Idee erst jetzt?“, fragt er und ätzt: „Warum wird darauf gewartet, bis die Landesregierung uns als Modellstadt erklärt?

Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche beklagt Untätigkeit im Brandenburger Rathaus und verweist auf Erfolge anderswo. Quelle: André Großmann

Dass der Vorschlag von der CDU komme sei für ihn nicht nachvollziehbar. Schließlich trage die CDU „doch mit OB Steffen Scheller Verantwortung in dieser Stadt. Wenn man vom Tübinger Weg spricht, muss man auch den Tübinger Weg gehen! Was haben Tübingen und Rostock anders gemacht? Sie haben sich eben nicht zurückgehalten“, meint Kutsche und wirft Scheller Tatenlosigkeit vor. Statt zu handeln, habe das Brandenburger Rathaus „abgewartet, bis die Landesregierung was macht.“

„Andere sind schneller“

In Tübingen oder Rostock habe man „Tests eingekauft und öffentlich sowie kostenfrei angeboten. Warum handelt OB Steffen Scheller nicht auch so? Warum dauert die Umstellung auf die neue Software zur Kontaktnachverfolgung so lange?“ Andere Kommunen würden schon viel länger damit arbeiten und konnten die Luca-App schon viel schneller einbinden, kritisiert Kutsche das Verhalten im Rathaus weiter.

Wenn Dietlind Tiemann und Steffen Schaffer nun den Tübinger Weg fordern, bisher aber weitgehend tatenlos blieben, „kann man dieses Vorpreschen nur als Wahlkampfgetöse und Polemik abheften.“

Kutsche: „Also Herr Scheller, Frau Tiemann - machen Sie doch einfach mal. Sie sind in der Verantwortung. OB Steffen Scheller könnte sofort loslegen. Boris Palmer in Tübingen macht es ihm doch vor!“

Scheller kontert

Kutsches Kritik will Steffen Scheller so nicht im Raum stehen lassen: „Schade ist, dass Herr Kutsche auf solche Polemik setzt. Er hätte auch direkt nachfragen können und ich hätte ihm erläutert, dass ich gemeinsam mit anderen Kommunalpolitikern für die Möglichkeit eines Modellprojektes zu regionalen Lockerungen gegenüber der Landesregierung in Brandenburg an der Havel werbe.“ Er rechne damit, dass „in Kürze entsprechende Modellprojekte möglich gemacht werden und unsere Stadt steht längst bereit.“

Donnerstag hat sich Scheller in einem Schreiben an Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gewandt und vorgeschlagen, Brandenburg zur Modellstadt für Lockerungen im Land zu machen. Als Vorteile sieht Scheller den Umstand, dass Brandenburg als kreisfreie Stadt über alle administrativen Entscheidungsmöglichkeiten eines Landkreises und einer Stadt verfüge, die Wege also kurz seien.

Kompetenz aufgebaut

Im Gesundheitsbereich sei die Stadt mit Städtischem Klinikum, drei weiteren Kliniken und einer umfangreichen ärztlichen Versorgungsstruktur sowie einem engagierten Ärztenetzwerk hervorragend aufgestellt. Mit derzeit sieben Teststellen und dem vom DRK-Kreisverband betriebenen Impfzentrum habe die Stadt in der Pandemie-Bekämpfung eine hohe eigene Kompetenz und Erfahrung aufgebaut, die jetzt beim Modellprojekt zum tragen kommen könne.

Scheller abschließend: „Auch unsere Corona-Zahlen geben einen solchen Modellversuch her: Selbst wenn wir, wie alle anderen Kreise wieder steigende Infektionszahlen erkennen, so liegt unsere Stadt seit Anfang der Corona-Pandemie kontinuierlich mit den niedrigsten Werten unter dem Landeswert.“

