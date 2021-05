Brandenburg/H

Schon in der kommenden Woche sollen die Brandenburger Stadtverordneten darüber entscheiden, ob zum 1. Juli das Impfzentrum im Stahlpalast von der Stadt betrieben wird. Bisher war die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) Träger der Einrichtung. Der Vertrag des Landes mit der KVBB endet zum 1. Juli.

Bisher hatten meist Kassenärzte den Dienst im Zentrum vor oder nach ihrer Arbeit geleistet. Jetzt, da das Impfen im Land sich massiv in die Praxen verlagert, will die KVBB ihre niedergelassenen Ärzte entlasten und in den eigenen Praxen arbeiten lassen. Beides funktioniert noch gut: In der Vorwoche wurden im Land Brandenburg 53 000 Menschen in Zentren gegen Covid-19 geimpft, weitere 72 000 in Arztpraxen.

„Wenn wir aber bis Ende September allen Brandenburgern ein Impfangebot für beide Impfungen machen wollen, geht das nicht ohne die Impfzentren“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller und ist sich einig mit dem Gesundheitsministerium, dem DRK-Kreisvorsitzenden Andreas Griebel und der Brandenburger Klinikchefin Gabriele Wolter.

Unterstützung aus der Politik

Am Dienstag hat Scheller mit Wolter und Griebel über die Art und Weise der Fortführung verhandelt, tags zuvor hatte er den Hauptausschuss informiert. Dort stieß sein Vorstoß auf breite Unterstützung. Auch wenn die zusätzliche Aufgabe in der Vorfinanzierung erhebliche Kosten bedeutet, die allerdings vom Land im Nachgang übernommen werden.

Im Brandenburger Impfzentrum im Stahlpalast. Quelle: Rüdiger Böhme

800 000 bis 900 000 Euro muss die Stadt dafür im Haushalt bereitstellen. Eine Viertelmillion etwa betragen die Personalkosten der Hilfsorganisationen, die für den reibungslosen Ablauf sorgen. Weitere 70 000 fließen in Miete und Bewachung. Der Rest geht an die impfenden Ärzte. Unter Volllast kommen an sechs Tagen bei sechs Impfstrecken, zwölf Stunden Öffnungszeit und einem Stundenlohn von 270 Euro über eine halbe Million Euro an Kosten im Monat für die Impfärzte zusammen.

Dafür werden, wie an diesem Dienstag, dann über 900 Menschen am Tag geimpft. „Ich bin froh über die Rückendeckung der Stadtverordneten“, sagt Scheller. Denn wenn die KVBB, die signalisiert hat, im Zweifel bis Ende Juli die Verantwortung zu übernehmen, sich aus den Zentren zurückzieht, gerät die Impfkampagne ins Stocken.

Zeit für zwei Impfungen

Hintergrund: Bei einem Minimum von sechs Wochen zwischen den Impfungen müssten die Zentren schon jetzt, also Mitte Mai, die Erstimpfungen aussetzen, wenn sie die Zweittermine nur bis Ende Juni anbieten. Damit reduziere sich die Zahl der Erstimpfungen im Land gravierend, erklärt Scheller. Zusammen mit Griebel, Wolter und anderen will Scheller zudem versuchen, die Impfprozesse weiter zu optimieren und zu beschleunigen.

Im Brandenburger Impfzentrum im Stahlpalast holt sich Wilfried Poppe von Ärztin Rita Mey (v.li.) seine zweite Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Rüdiger Böhme

Denkbar sei eine „Fast Lane“ – also eine schnelle Linie für junge Leute, die vielleicht weniger Beratungsbedarf hätten und so – wie in anderen Ländern auch – den Impfprozess schneller durchlaufen.

Scheller ist überzeugt: Auch wenn die Ärzte in den Haus- und Facharztpraxen jetzt verstärkt impfen, werde man mit Klinikärzten oder Medizinern im Ruhestand weiter genug medizinisches Personal finden, die in den Zentren tätig sind. Die kommunale Trägerschaft ist im Land nicht neu. Sowohl in Falkensee als auch in Perleberg sind die Landkreise von Beginn an Träger der Einrichtungen.

Übergang zum 1. Juli vorbereitet

„Ich bin überzeugt: Wir schaffen das bis zum 1. Juli. Doch auch wenn wir erst zum 1. August übernehmen, gewinnen wir Zeit in der Impfkampagne und geben dem befristet eingesetzten Personal der Hilfsorganisationen eine gewisse Sicherheit und Perspektive“, sagt Scheller. Bis Ende September ist die Kostenübernahme durch das Land gesichert. Das heißt: Dann endet auch die Trägerschaft der Stadt. Was danach kommt, werde die Zeit zeigen.

Jetzt, so Scheller, gehe es für ihn darum, Verträge vorzubereiten für die Impfärzte, das Hilfspersonal, die Miete und Bewachung, den technischen Support und ein Call Center. Noch 2,4 Millionen Erst- und Zweitimpfungen muss das Land bis Ende September seinen Bürgern anbieten, wenn es nicht wortbrüchig sein will. Scheller ist sicher: „Wir sind auf einem guten Weg dorthin.“

Von Benno Rougk