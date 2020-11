Covid-19: Virus befällt Schule in Kirchmöser

Brandenburg/H

„Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis es uns auch mal trifft“, sagte einer Lehrerin der Berufsorientierten Schule in Kirchmöser, die seit Montag in Corona-Quarantäne ist. Das gefährliche Virus hat auch die vergleichsweise kleine Schule im Brandenburger Stadtteil Kirchmöser erreicht, die sich besonders durch die intensive berufsorientierende sowie praxis-, schul- und elternhausverbindende Arbeit auszeichnet.

Dem Vernehmen nach wurde ein Schulbetreuer am Wochenende mit Symptomen positiv auf Corona getestet. Die sechs Lehrer, die mit ihm in der Vorwoche zu tun hatten, wurden nun ebenso in Quarantäne geschickt wie der Kurs 7/4.

Anzeige

Eine Hälfte arbeitet Zuhause

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem staatlichen Schulamt wurde daher Montag beschlossen, dass ab Dienstag, 24. November im Wechselmodell von A- und B- Woche unterrichtet wird. Beginnend beginnend mit einer A- Woche werden in der aktuellen Woche nur die Jahrgangsstufen 7 und 8 im Präsenzunterricht in Kirchmöser unterrichtet. Die Jahrgangsstufen 9 und 10 befinden sich vom bis zum Freitag , 27. November, im Distanzunterricht und arbeiten zu Hause. Am 30. November werden dann die Klassenstufen 9 und 10 in der Schule erwartet.

Durch den gravierenden Personalmangel, verursacht durch die Quarantänebestimmungen, wird es im Präsenzunterricht zu Unterrichtsvertretungen und Unterrichtsentfall kommen, teilt Oberschulkonrektor Sören Stöhr mit. Alles Veränderungen würden auf dem Vertretungsplan abgebildet, der online einsehbar ist.

Aufgaben werden bewertet

Für Unterrichtsentfall würden Aufgaben und Materialien in der Schulcloud zur Verfügung gestellt. Augenscheinlich hat sich die Schule auf den jetzt eingetretenen Fall gut vorbereitet. Alle Schüler haben Zugang zur Schulcloud, in der die Tagesaufgaben zu finden sind. Diese müssen bearbeitet werden und wie Stöhr schreibt: „Sämtliche Aufgaben, sofern dies explizit in der Aufgabenstellung vermerkt ist, dürfen bewertet werden!“

Von Benno Rougk