Brandenburg/H

Das Covid-19-Schnelltest-Mobil in der Hochstraße 29 am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel wird seit dem 1. Oktober durch Fachpersonal der Johanniter-Unfall-Hilfe betreut. Die Johanniter aus dem Regionalverband Brandenburg-Nordwest übernehmen die Abstriche und Auswertung der PoC-Antigen-Schnelltests, heißt es in einer Mitteilung. Bei einem Negativergebnis wird dort weiter eine anerkannte Bescheinigung ausgestellt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Das Schnelltest-Mobil ist weiter am Besucherparkplatz nahe der Rettungsstelle in der Hochstraße 29 am Universitätsklinikum zu finden. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. An diesem Samstag, 9. Oktober, bleibt das Testzentrum allerdings geschlossen.

„Die Tests bieten ein hohes Maß an Klarheit in Bezug auf eine mögliche Ansteckungsgefahr. So können wir Johanniter einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Virusverbreitung leisten“, sagt Oliver Herrmann, Leiter des Pandemiebereiches bei den Johannitern. „Für Besucher stationärer Patienten gilt im Klinikum unverändert die 3G-und-Maske-Regel. Wir freuen uns daher sehr über die Unterstützung der Johanniter. So besteht auch weiterhin direkt vor Ort die Möglichkeit, vor dem Betreten des Klinikums einen Covid-19-Schnelltest durchführen zu lassen“, ergänzt Björn Saeger, Referent der Klinikums-Geschäftsführung.

Menschen, die keine Krankheitssymptome aufweisen, können sich am Klinikum kostenfrei testen lassen. Personen unter 18 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten verarztet werden oder benötigen eine entsprechende Einverständniserklärung. Vor Ort ist die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften dringend zu befolgen, schreiben die Johanniter. Neben dem Gebot, Abstand zu halten, ist auch das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske notwendig.

Von MAZ