Brandenburg/H

Von Ostersonntag auf Ostermontag ist eine neue vom Labor bestätigte Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus Covid19 in der Havelstadt hinzugekommen. Die Zahl der Erkrankten stieg demnach von 45 auf 46, teilt das Gesundheitsamt der Stadt am Mittag mit. Aus Brandenburg an der Havel ist zum Glück noch niemand an der neuen Krankheit gestorben.

19 Menschen gelten als genesen, das sind zwei mehr als tags zuvor. Unverändert müssen 94 Menschen in häuslicher Quarantäne bleiben, die entweder von der Behörde angeordnet oder freiwillig gewählt wurde.

Zehn Menschen bleiben weiterhin im Krankenhaus, davon kommen sieben aus dem Umland. Diese Zahlen sind unverändert zum Vortag. Offensichtlich verlangsamt sich auch in der Stadt das Tempo der Ausbreitung.

Von MAZ