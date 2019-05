Brandenburg/H

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem BMW auf der B1/102 in Höhe Bauhofstraße kam es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr. An der Einmündung Bauhofstraße in Brandenburg an der Havel ist seit einigen Tagen eine Baustellenampel aufgestellt.

Hohen Sachschaden gab es bei dem Auffahrunfall in Höhe der Bauhofstraße. Quelle: Julian Stähle

Die Fahrzeuge waren aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Zentrum unterwegs. Durch die morgendliche Sonne sieht man das Rotlicht der Ampel offenbar sehr schlecht. Der Mercedes-Fahrer bemerkte wohl zu spät das Rotlicht, er machte eine Vollbremsung. Der Fahrer des hinter ihm fahrenden BMW konnte daraufhin nicht so schnell reagieren und fuhr auf den Mercedes auf.

Der Mercedes konnte notdürftig weiterfahren, der BMW hatte jedoch Kühlwasser-Verlust und wurde schließlich von dem ortsansässigen Abschleppdienst Brameier aus dem Verkehrsraum entfernt und abgeschleppt. Der Verkehrsdienst der Polizei war schnell vor Ort, um den Verkehrsbereich wieder freizugeben die Beeinträchtigungen hielten sich deswegen in Grenzen. Dennoch kam es auf der Bauhofstraße für eine halbe Stunde zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Von André Wirsing