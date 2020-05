Crash mit zwei Verletzten

Brandenburg/H

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag um 10.10 Uhr in der Brielower Straße am Abzweig Gerostraße ereignet. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz auf MAZ-Anfrage mit. „Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.“

Der Honda blieb auf der Seite liegen, die beiden Insassen wurden verletzt. Quelle: Rüdiger Böhme

Zum genauen Unfallhergang konnte er noch nichts sagen, weil die Beamten, die am Unfallort waren, sich selbst erst ein Bild verschaffen müssten. Als wahrscheinlich gilt, dass ein Pkw Suzuki auf der Linksabbiegerspur in die Gerostraße bei roter Ampel anhielt. Offensichtlich bemerkte dies der nachfolgende Honda-Fahrer nicht, er versuchte auszuweichen, streifte das stehende Auto, kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Die beiden Insassen des Honda wurden dabei verletzt. Die Brielower Straße musste in stadteinwärtiger Richtung gesperrt werden, die Umleitung erfolgte über die Werner-Seelenbinder-Straße. Um 10.54 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden, sagt Bergholz.

Zwischenzeitlich hatten nach der Unfallaufnahme durch die Polizei Einsatzkräfte der Feuerwehr das Unglücksauto aufgerichtet, zum Abtransport vorbereitet, sowie Schrott- und Trümmerteile beseitigt.

