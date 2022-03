Brandenburg/H

Die Kita Lebenswelten am Gallberg soll einen neuen Abenteuerspielplatz erhalten. Hierfür haben die Stadtwerke Brandenburg mit ihrem Crowdfunding-Projekt „Havelcrowd“ eine Spendenaktion gestartet. Benötigt werden insgesamt 25oo Euro, um die Umsetzung starten zu können.

Große Pläne

Die Kita gehört zur Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam. Sie ist barrierefrei, zwölf Übernachtungsplätze bieten die Möglichkeit zur Betreuung über Nacht. Schwerpunkt in der Kita sind Bewegung und Ernährung – beides wichtige Bausteine für die Entwicklung des Kindes. Es besteht eine Kooperation der Kita mit örtlichen Partnern aus Sport und Kultur.

Ein Rodelberg mit Hangrutsche, eine umlaufende Rennbahn und Sandkästen zum Buddeln, sogar mit Wasserstrecke zum Matschen und Erfrischen – so lautet die Planung bezüglich des neuen Spielplatzes. Die Lebenshilfe hat viele Ideen für ihren neuen Abenteuerspielplatz. Um das benötigte Geld zusammenzubekommen, sammelt die Kita nun auf der Plattform Havelcrowd der Stadtwerke Brandenburg für ihr Herzensprojekt.

Havelcrowd

„Über die Crowdfunding-Plattform kann sich jeder an der Spendenaktion beteiligen und auch mit einem kleinen Betrag Teil des Projektes werden,“ so Stadtwerke-Sprecherin Heide Traemann. „Die Stadtwerke geben natürlich auch was dazu.“ Für alle Projekte auf der Havelcrowd stellen die Stadtwerke jeden Monat 1000 Euro zur Verfügung.

Erhält ein Projekt eine Unterstützung von mindestens 10 Euro, geben die Stadtwerke Brandenburg einmalig 10 Euro dazu. Ausgezahlt wird das Geld nur, wenn auch das Spendenziel erreicht wurde. Ansonsten geht das Geld zurück an die Unterstützer. Die Startfinanzierung liegt bei 250 Euro.

Das Spendenziel

Das aktuelle Projekt der Kita Lebenswelten ist am 2. März gestartet und läuft bis Ende des Monats. Vier Herzensprojekte haben in den vergangenen Wochen ihr Spendenziel erreicht. Für die Kita wurden, Stand Donnerstag, bereits 410 Euro eingesammelt.

Weitere Infos: www.havel-crowd.de/kita-lebenswelten

Von Julia Kazmierczak