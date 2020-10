Brandenburg/H

Rächt sich die Deutsche Bahn etwa an den Bahnkunden zwischen Frankfurt an der Oder und Magdeburg dafür, dass sie die Streckenausschreibung für die im Land Brandenburg wichtige RE-1-Verbindung verloren hat? Ganz so einfach ist die Sache nicht.

Nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wird das DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof Brandenburg aber zum Dezember 2022 schließen. Auch in Frankfurt an der Oder und in Wittenberge werde die Deutsche Bahn in gut zwei Jahren ihren Service für Fahrgäste einstellen. Dagegen regt sich Protest.

VCD appelliert an Politiker

Die Verkehrsclub-Deutschland-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel fordert, das Reisezentrum für Brandenburg an der Havel zu erhalten. Zugleich appelliert der Brandenburger VCD an die zuständige Bahngesellschaft DB Vertrieb, die Stadtverwaltung und das Landesverkehrsministerium, alle Optionen für einen Erhalt zu prüfen. Das teilt Gero Walter mit, Sprecher der VCD-Kreisgruppe.

Er bezieht sich auf die aktuelle Ausgabe des EVG-Mitgliedermagazins „Imtakt“. Dort versichert die Eisenbahnergewerkschaft, dass das DB-Reisezentren in Brandenburg an der Havel wegen der verlorenen Streckenausschreibung geschlossen wird. Eine Bestätigung des DB-Konzerns liegt der MAZ bisher nicht vor.

Herber Verlust für die Stadt

Gero Walter fragt sich, ob Ende 2022 auch die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Brandenburger Hauptbahnhof abgebaut werden.

Der ökologische Verkehrsclub erkennt in der beabsichtigten Schließung des Reisezentrums im Bahnhofsgebäude eine erhebliche Verschlechterung für Bahnreisende. „Es wäre ein herber Verlust für die Stadt Brandenburg“, schreibt Gero Walter.

Nicht jeder könne oder wolle Fahrkarten online oder per App kaufen. Zudem seien manche Fahrkarten, zum Beispiel bei Verbindungen ins Ausland, gar nicht online oder am Automaten zu haben.

Gewerkschaft EVG wettert gegen Schließungsabsicht Die Gesellschaft DB Vertrieb GmbH gehört zum Bahnkonzern und verantwortet den Vertrieb und den Fahrkartenverkauf des Personenverkehrs der Bahn und für verschiedene Verkehrsverbünde. Das Unternehmen steht also im Wettbewerb. Im Hauptbahnhof Potsdam hat die Deutsche Bahn ihr Reisezentrum übrigens bereits Anfang des Jahres geschlossen. Dort dient die sogenannte „Mobi-Agentur“ des Verkehrsbetriebes als Anlaufstelle. Die Gewerkschaft EVG kritisiert die beabsichtigte Schließung des DB-Reisezentrums als „herben Schlag“ nicht nur für die eigenen Kollegen, sondern auch für Bahnkunden. „Die Servicewüste Deutsche Bahn lässt grüßen“, schreibt das Mitarbeitermagazin. Die Qualität der Beratung spielt aus Sicht der EVG nur noch eine untergeordnete Rolle. Wörtlich heißt es: „Der billige Jakob, der nur die Kosten minimieren will, hat das Kommando übernommen und wird die Vertrieb GmbH in eine unsichere Zukunft führen.“

Zum umweltfreundlich Reisen gehört aus Sicht der VCD-Kreisgruppe zu verreisen sollte einfach sein, und dazu gehöre die Möglichkeit einer persönlichen Beratung. Gero Walter weist darauf hin, dass es in der Stadt Brandenburg kein Reisebüro gibt, das auf Bahnreisen spezialisiert ist, und auch keines, das sieben Tage die Woche geöffnet ist.

Allerdings spricht vieles dafür, dass Bahnreisende im Brandenburger Hauptbahnhof auf den gewohnten Service nicht verzichten müssen. Denn die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) übernimmt die Regionalbahnstrecke des RE 1 nach dem Dezember 2022 von der Deutschen Bahn, da sie vor knapp zwei Jahren die Ausschreibung für die wichtige Pendlerverbindung gewonnen hat.

Reisezentrum und Automaten der Odeg

„Wir planen definitiv, ein Reisezentrum im Brandenburger Hauptbahnhof einzurichten“, verrät Dietmute Graf. Sie leitet Marketing und Kommunikation des privaten Eisenbahnunternehmens Odeg.

Als künftiger Betreiber der zentralen Ost-West-Eisenbahnverbindung zwischen dem östlichen Land Brandenburg und Sachsen-Anhalt hat sich die Odeg sogar verpflichtet, ein Reisezentrum einzurichten.

Weiter voller Service

Besprechungen dazu und eine Besichtigung im Bahnhofsgebäude haben bereits stattgefunden. Dortiger Vermieter ist die städtische Wohnungsgesellschaft Wobra, denn die Bahn hat das Gebäude schon vor etlichen Jahren an die Stadt verkauft.

Im künftigen Odeg-Reisezentrum sollen die Brandenburger Kunden weiter den vollen Service erhalten, also zum Beispiel auch Fahrkarten und Beratung für Fernverbindungen. Das versichert Odeg-Sprecherin Dietmute Graf.

Die Odeg wird zudem drei eigene Fahrkartenautomaten am Brandenburger Hauptbahnhof aufstellen, sobald die Bahn die ihrigen abbaut.

Von Jürgen Lauterbach